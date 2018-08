La chaîne de fast food McDonald's a découvert qu'un lot de salades "chicken caesar" a été contaminé par la listeria. Elles ont été vendues entre le 9 et le 14 juillet dans des dizaines de restaurants dont 11 en Loire-Atlantique et en Vendée.

Onze restaurants de Loire-Atlantique et de Vendée sont concernés

Loire-Atlantique, France

La chaîne de restauration McDonald's a annoncé avoir décelé, lors d'un contrôle, de la listeria dans une salade "chicken caesar" faisant partie d'un lot vendu entre le 9 et le 14 juillet dans des dizaines de restaurants dans toute la France. Dans la liste donnée par McDonald's, six se trouvent en Loire-Atlantique et cinq en Vendée.

La liste des restaurants concernés en Loire-Atlantique - Capture d'écran site internet McDonald's

La liste des restaurants concernées en Vendée © Radio France - Capture d'écran site internet McDonald's

Des symptômes qui peuvent apparaître dans les huit semaines

Si vous avez mangé une salade "chicken caesar" dans l'un des restaurants concernés et aux dates mentionnées ci-dessus et si vous êtes pris de fièvre et/ou de maux de tête, il vous faut consulter votre médecin. C'est particulièrement important pour les femmes enceintes, les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Les symptômes peuvent apparaître dans les huit semaines.

Un numéro vert a également été activé : 0800 000 175.