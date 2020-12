De la Sierra Leone à la Loire Atlantique, cette petite fille de 7 ans soignée à Nantes

L'année 2020 offre aussi son lot de belles histoires. Precious, petite fille de sept ans, originaire de Sierra Leone, a été soignée en Loire-Atlantique. Atteinte d'une malformation cardiaque congénitale, elle a pu être opérée en France grâce à l'association "La Chaîne de l'espoir".

"Il y avait urgence, témoigne Marie-Luce qui l'accueille chez elle à Couffé le temps de son passage en France. Il fallait l'opérer pour qu'elle puisse continuer à vivre normalement." Arrivée le 6 décembre en France, Precious a été opérée cinq jours plus tard à Nantes, avec succès. Depuis le 16 décembre, elle vit dans la famille de Marie-Luce. "Elle a fêté Noël et son anniversaire (le 20 décembre) avec nous, raconte Marie-Luce. Je m'inquiète un peu de savoir comment elle va repartir car les valises vont être très pleines (rires)." Jeux, puzzle, poupées, livres... Precisous a été gâtée pour son anniversaire, puis par le Père-Noël.

Un suivi 24 heures sur 24

Le retour en Sierra-Leone n'est pas prévu avant la fin janvier. "En ce moment, elle a une échographie par semaine pendant trois semaines, explique Marie-Luce. C'est ensuite le médecin qui donnera le feu vert pour qu'elle puisse rentrer." En attendant, Precious semble épanouie dans sa famille d'accueil. Marie-Luce : "Petit à petit elle s'est intégrée malgré la barrière de la langue." Pas facile en effet pour Precisous, anglophone, de comprendre le français. Alors avec Marie-Luce, il y a parfois de l'incompréhension, "mais on y arrive toujours", sourit la sexagénaire.

Bien sûr, Marie-Luce encourage les familles à se lancer dans l'aventure de La Chaîne de l'espoir. Mais elle prévient : "C'est un suivi 24 heures sur 24 !" Après avoir dormi avec Precious à l'hôpital après l'opération, elle s'occupe d'elle à la maison. "Et puis, il faut aménager l'intérieur pour être avec elle la nuit. Dans la journée, je joue avec elle. Et même si l'enfant est plus grand, ça demande aussi de l'investissement car il faut lui faire découvrir la région, se promener avec lui. Tout ça prend beaucoup de temps."

Du temps qui permet aussi de nouer une certaine complicité avec l'enfant. "Maintenant qu'elle est bien intégrée, elle me fait des blagues, elle est un peu chipie sur les bords", s'amuse Marie-Luce.