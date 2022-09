De la télémédecine d'urgence pour désengorger les hôpitaux dans le Haut-Rhin

Une équipe mobile de télémédecine d'urgence est lancée dans le Haut-Rhin. L'idée est de répondre à la saturation des Urgences et à la réduction du nombre de médecins généralistes. Depuis la mise en place de cette équipe le 22 août dernier, il y a eu une quarantaine d'interventions. Un quart des patients ont été transportés aux Urgences.

Comment ça marche ?

Le principe est simple : un patient appelle le 15 et c'est le médecin régulateur qui décide d'envoyer une équipe sur place. Il s'agit d'un ou plusieurs infirmiers qui se déplacent avec du matériel médical. Le médecin reste en téléconsultation. Le plus souvent il s'agit de patients qui ont besoin d'un suivi médical dans la journée, et qui ne peuvent pas forcément se rendre aux Urgences ou attendre un rendez-vous chez un médecin généraliste.

Une équipe disponible 7 jours sur 7

Cette expérimentation va durer deux mois pour un coût de 50.000 euros. L'équipe est en service 7 jours sur 7 de 10h à 22h. Ce dispositif existe déjà en Normandie, en Ile-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine.

