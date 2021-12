De nombreuses soirées en salle annulées pour le Nouvel An en Vaucluse

Beaucoup de soirées en salle en Vaucluse sont annulées pour le Nouvel An par peur du Covid-19 et au vu des nouvelles restrictions sanitaires.

Beaucoup de soirées du Nouvel An en salle sont annulées en Vaucluse. Les restrictions sanitaires sont nombreuses : l'interdiction de danser, la fin de la fête à 1h du matin, le port du masque obligatoire à l'extérieur notamment dans 15 communes du Vaucluse. Elles empêchent la tenue de soirées dans les bars et restaurants mais les locations de salles sont aussi touchées. "Même si tout le monde est vacciné, les gens préfèrent ne pas se regrouper" explique Loïc Lagarde, gestionnaire des réservations du Mas le Marronnier à Cavaillon. Une famille d'une cinquantaine de personnes devait fêter la nouvelle année dans sa salle de réception. Elle restera finalement vide.

La famille a annulé la soirée à la dernière minute : "on me dit tout simplement qu'on préfère ne pas continuer la location car la majorité des personnes ne se déplaceront pas. Les gens ont peur de se regrouper et de se contaminer." Une peur qui peut s'expliquer par l'augmentation des contaminations. 208 000 cas dans les dernières 24 h en France. On atteint presque les 5 000 personnes contaminées par le Covid-19 chaque semaine dans le Vaucluse.

Beaucoup de soirées de nouvel an en salle dans le Vaucluse sont annulées à la dernière minute à cause des restrictions et par peur du Covid-19 - Morgane Guiomard Copier

"Les gens ont peur de se regrouper et de se contaminer" - Loïc Lagarde, gestionnaire des réservations du Mas le Marronnier à Cavaillon

"On se retrouve le bec dans l'eau" déplore Loïc Lagarde. Lui qui subit les conséquences du Covid-19 depuis déjà deux ans avec "un mariage sur deux annulé." Et pourtant, quand ce ne sont pas les clients qui décident de ne pas maintenir la soirée du Nouvel An, ce sont les loueurs de salle eux-mêmes. Comme Cécile Châtelain qui devait accueillir un réveillon avec une centaine de personnes à Velleron. "Je ne voulais pas que les gens se posent trop de question. La soirée devait se finir sur une piste de danse. Avec l'interdiction de danser, ça ne me permettait pas d'organiser la soirée comme prévu. J'ai préféré annuler que l'organiser avec des restrictions" explique Cécile Châtelain. Elle n'est pas la seule dans ce cas, le propriétaire du château Saint-Pierre d'Escarvaillac a lui aussi décidé d'annuler la soirée qui était prévue dans sa salle.

Loïc Lagarde, gestionnaire du Mas le Marronnier à Cavaillon. Copier