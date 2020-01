De nombreux projets soutenus dans les hôpitaux du Limousin grâce aux pièces jaunes

C'est ce mercredi que débute la nouvelle campagne des pièces jaunes. Des tirelires sont mises à disposition du public pour permettre de collecter des pièces destinées à améliorer les conditions d'accueil des enfants à l'hôpital. De nombreux projets ont déjà vu le jour en Haute-Vienne et en Corrèze.

Limousin, France

A partir de ce mercredi des tirelires vont apparaître dans tous les bureaux de poste, les boulangeries et de nombreuses pharmacies... La 31 ème campagne des pièces jaunes est lancée jusqu'au 15 février. Une opération initiée par Bernadette Chirac mais reprise désormais par la nouvelle première dame Brigitte Macron et qui a permis depuis trois décennies de financer un grand nombre de projets pour améliorer le quotidien des enfants malades dans les hôpitaux de la Haute-Vienne et de la Corrèze.

11 projets financés à l'hôpital Mère-Enfant de Limoges

En Haute-Vienne, grâce à l'opération des pièces jaunes de nombreuses améliorations ont pu être apportées d'abord au service pédiatrie du CHU de Limoges comme par exemple l'achat de fauteuils repos pour les parents accompagnant les enfants malades. Mais depuis son ouverture c'est l’Hôpital Mère-Enfant de Limoges qui a pu concrétiser plusieurs projets comme l'achat de matériels ou l'organisation depuis quelques années de séjours au ski en partenariat avec l’association Trait d'Union pour des enfants pris en charge au service d'hémato-oncologie. La Fondation a subventionné au total 11 projets dans cet hôpital pour un montant de 73 000 euros.

Plus de 240 000 euros pour les hôpitaux de Tulle et Brive

En Corrèze la fondation des pièces jaunes a aussi soutenu le réaménagement de la Maison des adolescents à Brive ainsi que le site d'Ussel mais également les travaux d’extension sur le site de Tulle à hauteur de 22 000 euros. Une antenne mobile à la Maison des Adolescents de la Corrèze a aussi été subventionnée.

Des pièces jaunes qui ont aussi permis au service pédiatrie du centre hospitalier de l'hôpital de se refaire une beauté, de créer divers ateliers, un espace extérieur avec un jardin et une fresque mais aussi d'acheter du matériel vidéo pour les adolescents.

Et au Centre Hospitalier de Brive on a pu notamment acheter du mobilier adapté aux enfants selon leur âge, le CH de Brive qui projette cette année de créer un espace détente pour les adolescents. Au total 37 projets ont été financés pour les CH de Brive et Tulle pour un montant total de 246 000 euros.