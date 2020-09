Nouveaux cas de Covid dans les établissements scolaires ardennais: des classes fermées.

Le nombre de cas de Covid ne cesse d'augmenter ces dernières semaines dans le département des Ardennes. Après la découverte d'un cluster à l'hôpital Manchester de Charleville- Mézières, dans le service de gastro-entérologie où 7 patients et 4 soignants ont été testés positifs, et où 3 personnes ont été touchées au sein de l'UDAF (l'Association Départementale des Associations Familiales), c'est à présent une classe du lycée professionnel Charles de Gonzague qui a dû fermer ses portes, toujours à Charleville-Mézières.

Dans cet établissement, 7 cas sont confirmés parmi les élèves, dont 3 dans une même classe. Un dépistage sera d'ailleurs proposé aux 450 élèves, à leurs familles et aux 120 agents qui fréquentent le lycée . Ces dépistages ont lieu ce vendredi 18 septembre et lundi 21.

Ailleurs, toujours à Charleville-Mézières, d'autres établissements scolaires sont également touchés par des cas de coronavirus. Un a été détecté au collège Saint Jean Baptiste de la Salle ainsi qu'à l'école Sainte-Anne.

Les 15-25 ans : nouvelles cibles du Covid-19

Depuis la rentrée des classes, de plus en plus de jeunes contractent le virus. C'est ce que confirme le Professeur Laurent Andréoletti, chef du laboratoire de virologie au CHU de Reims. D'après lui, ce phénomène est dû à 3 raisons: le retour de vacances, la reprise de l'activité économique et le retour des jeunes à l'école, dans les collèges, les lycées et les Universités.

Des jeunes qui respectent moins les gestes barrières lorsqu'ils sortent notamment en soirée.