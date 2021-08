Des nouveaux centres de dépistage COVID-19 à peine ouverts et déjà débordés en Corse

"Ajaccio, Porticcio, Calvi...C'est pareil de partout" déplore ce lundi le docteur Franck Fernandez. Ce biologiste et associé des laboratoires Canarelli-Colonna-Fernandez a lui-même observé ce qui se passait ce lundi matin à l'ouverture d'un des sept nouveaux centres de dépistage contre le coronavirus. Le groupe en gère quatre dans l'île pour l'instant, en plus de ceux déjà installés dans les laboratoires.

"On était déjà saturés, et on a essayé d'ouvrir des centres pour aider les restaurateurs et les cafetiers, dont la saison est impactée. Le problème est que le pass sanitaire s'applique à tous les voyageurs, qu'ils viennent en avion ou en bateau. Je crois que cela n'a pas du tout été envisagé par nos technocrates parisiens", tacle le Dr Fernandez.

L'obligation de pass sanitaire est entrée en vigueur ce 9 août pour bon nombre d'activités. Cela concerne notamment celles et ceux qui ne sont pas vaccinées contre la Covid-19, et qui souhaitent aller dans les lieux de restauration, de fête ou encore de sport et de culture...mais aussi tous les voyageurs dans le sens Corse-Continent à partir de ce jour. Et cela fait exploser la demande, semble-t-il

Du personnel recruté et formé dans l'urgence pour faire face à l'explosion de la demande © Radio France - Olivier Castel

Ouvert à 10h du matin, le centre de dépistage de l'école Forcioli-Conti, ouvert grâce à un partenariat entre la municipalité et l'ARS à Ajaccio, était déjà débordé après une demi-heure. Une longue file d'attente composée majoritairement de voyageurs devant laquelle le Dr Franck Fernandez, semblait désemparé.

"Ça va être une situation très très très difficile. Quand on voit que le lundi, la plupart des gens sont là parce qu'ils rentrent sur le continent, j'imagine très mal ce que ça va être ce jeudi et vendredi". A l'intérieur, le seul poste de prélèvement semblait déjà bien impuissant, et déjà le biologiste pointait auprès de la directrice de l'ARS le besoin de le doubler.

"Une partie de notre personnel est en vacances...et heureusement, car cela fait un an et demi qu'elles (les salariées ndlr) souffrent, et elles sont débordées. Nous avons dû embaucher du personnel que nous avons formé comme nous avons pu, en 3 jours".

Vers une saturation ?

"Un centre comme ça, sur quatre heures, il peut faire 80 à 100 personnes. Si on a 80 touristes qui veulent repartir sur le continent, c'est sûr qu'il y aura peu de place pour les gens qui veulent sortir, aller au restaurant ou aller au bar, ça va saturer très vite" s'inquiète quant à lui Pierre-Paul Rossini, inspecteur général des services de la ville d'Ajaccio.

"Nous faisions quasiment 2000 PCR par jour, mais nous pouvons faire peut-être un peu plus de 1 500 test antigéniques par jour supplémentaires, mais il faut pouvoir les accueillir, les enregistrer, et les prélever, c'est vraiment LE problème".

Une réunion devait justement se dérouler ce lundi après-midi en interne, à l'Agence Régionale de Santé. L'offre de tests pourrait être renforcée, avec peut-être l'installations de barnums. L'ARS indique qu'elle communiquera ce mardi sur le sujet.