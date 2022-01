De nouveaux créneaux de vaccination dès le 12 janvier à Châtellerault

Le SDIS 86, service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, va organiser, avec l'appui de l'Agence Régionale de Santé et la ville de Châtellerault, de nouveaux créneaux de vaccination accessibles uniquement sur rendez-vous. L'opération aura lieu sur 9 jours du 12 au 26 janvier.

Une nouvelle opération de vaccination est organisée à partir du 12 janvier prochain à Châtellerault par le SDIS 86, Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne et l’Agence Régionale de Santé (ARS). La communauté d'agglomération du Grand Châtellerault l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. Les injections auront lieu à la salle Camille Pagé, uniquement sur rendez-vous.

Les dates :

mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 janvier;

mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 janvier;

lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 janvier.

Les horaires :

De 9h à 13h et de 14h à 18h.

Les prises de rendez-vous se font seulement via la plateforme Doctolib ou par téléphone au 05 49 52 35 11 pour les personnes n’ayant pas accès à internet. La communauté d'agglomération précise dans son communiqué que les doses de Pfizer sont réservées "aux personnes de moins de 30 ans ou se présentant pour une première ou deuxième injection. Les plus de 30 ans et pour la 3e dose de rappel seront vaccinées avec le vaccin Moderna".