De nouveaux créneaux de vaccination ouverts dans les Deux Sèvres pour les personnels prioritaires

La vaccination de certains professionnels de plus de 55 ans, considérés comme les plus exposés au virus, se poursuit. Dans les Deux-Sèvres, de nouveaux créneaux de vaccination seront ouverts la semaine prochaine dans les trois centres de Vouillé, Parthenay et Thouars.