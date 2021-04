De nouveaux créneaux de vaccination pour les professions prioritaires en Ardèche

De nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts pour les personnels prioritaires, contre le covid 19, en Ardèche.

Cela concerne les enseignants, les professionnels de la petite enfance, les policiers, gendarmes, et surveillants pénitentiaires, les conducteurs de bus, les livreurs, chauffeurs routiers, chauffeurs de taxi, les agents d'entretiens, les caissières, ou encore les professionnels des pompes funèbres...

Il y a des disponibilités dès ce mercredi 28 avril dans les centres de vaccination d'Aubenas, d'Annonay, de Guilherand-Granges, de Bourg-Saint-Andeol, des Vans, et de Lamastre... D'autres créneaux sont aussi disponibles dans ces centres et dans ceux de Privas, du Cheylard et de Tournon d'ici la fin de la semaine.

Les personnes ciblées seront vaccinées avec de l'AstraZeneca.

Elles doivent prendre rendez-vous sur doctolib.fr ou maiia.com et présenter une carte professionnelle (ou une déclaration sur l'honneur) lors de leur rendez-vous.

Au 24 avril, 106.850 injections ont été pratiquées en Ardèche.

Le détail des créneaux réservés en Ardèche

Les personnels prioritaires peuvent bénéficier de rendez-vous en priorité dans les 9 centres du département:

• Aubenas le mercredi 28 et le vendredi 30 avril de 17h à 19h Gymnase Roqua, chemin de Roqua, 07200 Aubenas

• Annonay le mercredi 28 et le vendredi 30 avril de 11h à 12h et de 13h30 à 16h30 Centre de santé d’Annonay, avenue Ferdinand Janvier, 07100 Annonay

• Privas le vendredi 30 avril à partir de 16h30 Centre de vaccination Maurice Gounon, 11 boulevard du lycée, 07000 Privas

• Guilherand-Granges le mercredi 28 avril de 8h30 à 19h30, le jeudi 29 avril de 17h à 19h30 et le vendredi 30 avril de 16h30 à 19h30 Clinique Pasteur, 294 bd Charles de Gaulle, 07500 Guilherand-Granges

• Bourg Saint Andéol le mercredi 28 avril de 17h30 à 19h30 Gymnase Gabriel Péri, 33 avenue du Mal Leclerc, 07700 Bourg Saint Andéol

• Les Vans le mercredi 28 avril de 16h30 à 17h30 et le jeudi 29 avril de 15h30 à 17h30 CPTS Sud Ardèche Cévennes, Place Fernand Aubert, 07140 Les Vans

• Le Cheylard le jeudi 29 avril de 16h à 17h Centre vaccinal de l’Eyrieux, ZI La Palisse, 07160 Le Cheylard • Lamastre le mercredi 28 avril de 16h à 18h Centre socio-culturel, 1 Place Victor Hugo, 07270 Lamastre

• Tournon-sur-Rhône le jeudi 29 avril de 14h45 à 16h45 Gymnase Jeannie Longo, Rue de Chapotte, 07300 Tournon-sur-Rhône