De nouveaux créneaux de vaccinations Doctolib ouverts à Metz et Thionville

La campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère, en Moselle, avec de nouveau créneaux dès ce week-end. 3500 personnes doivent être vaccinées dans le centre éphémère à nouveau ouvert à Saint-Symphorien ce week-end. Pour le premier week-end, le dispositif était réservé au plus de 75 ans. Cette fois, cela concernera aussi les 50 à 74 ans, sur présentation d'un certificat médical qui justifie les comorbidités (obésité, diabète... )

A Thionville, créneaux quotidiens doublés et week-end de vaccination massive

A Thionville, le centre de vaccination installé dans le Théatre prend de l'ampleur. Dans un communiqué, la mairie précise qu'il va passer "de 144 personnes vaccinées par jour lors de son ouverture à 288 personnes vaccinées par jour, soit 1 584 personnes vaccinées par semaine". Une opération pour vacciner 700 personnes est également organisée dans le week-end. Là aussi les créneaux de réservation ont été ouverts sur Doctolib, et à partir de lundi sera mis en place : "un poste supplémentaire permettant de vacciner avec le vaccin astrazeneca 120 personnes supplémentaires en plus des 288 personnes par le vaccin Pfizer qui s’adresse aux personnes de plus de 75 ans ou à celles de plus de 65 ans avec comorbidités".