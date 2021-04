De nouveaux créneaux ouverts pour la vaccination dans le Cher

A compter de ce vendredi, 16h, 6.200 nouveaux rendez-vous seront disponibles pour se faire vacciner contre la Covid-19.

5.000 créneaux seront proposés la semaine du 12 au 18 avril, dans les six centres de vaccinations permanents du Cher : Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond, Aubigny-sur-Nere, Saint-Satur et Sancoins. Ils sont réservés aux personnes de plus de 70 ans ou souffrant de pathologie à haut risque.

Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 0.805.021.400 (numéro gratuit - 9h/18h, du lundi au samedi) ou le 0.800.009.110 (numéro gratuit, 7jours sur 7) ou sur sante.fr.

1.200 créneaux sont réservés aux centres éphémères d'Avord, Mehun-sur-Yevre, La Guerche sur l'Aubois et Sancoins. Ces rendez-vous sont destinés aux personnes peu mobiles qui seront directement contactées par leur mairie.