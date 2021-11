De nouveaux "espaces sans tabac" au Grau-du-Roi et en petite Camargue

Désormais, devant la base nautique intercommunale du Vidourle au Grau-du-Roi, on peut apercevoir une pancarte "espace sans tabac" en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Elle a été inaugurée ce mercredi après-midi par le président de la Communauté de Communes Terre de Camargue, Robert Crauste.

Médecin de formation et aussi maire du Grau-du-Roi, le président de la collectivité a rappelé l'enjeu de la protection de la santé des citoyens :

Lorsque nous investissons dans des structures sportives, c'est pour la santé, lorsque nous livrons plus de mille repas dans les restaurants scolaires avec des aliments bio, locaux, c'est pour la santé. Installer des espaces sans tabac, c'est un enjeu de santé publique, ça rentre en cohérence avec toute notre politique. Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi et président de la Communauté de Communes Terre de Camargue

"La sensibilisation : le meilleur remède"

Désormais, neuf lieux parmi lesquels stades, halles de sports, médiathèques et restaurants scolaires seront considérés comme des espaces sans tabac.

André Mathieu est le secrétaire général de la Ligue contre le cancer dans le Gard. Selon lui, la sensibilisation est le moyen le plus efficace pour lutter contre l'addiction au tabac :

"Il faut _dénormaliser l'usage du tabac dans l'espace public_. Ce sera plus efficace que n'importe quel remède contre les addictions, c'est certain. C'est une drogue, plus acceptée, mais une drogue quand même, qui tue 75 000 personnes par an en France."

La mesure, cependant, ne concerne pas les écoles primaires. "Cela ne nous a pas paru primordial, selon Robert Crauste. En soi, les écoles sont déjà des lieux sanctuarisés. On a préféré se focaliser sur des lieux en lien avec le sport et la nature."