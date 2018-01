Argenton-sur-Creuse, France

Le CMP (centre médico-psychologique) d'Argenton est désormais installé chemin des vignes aux chèvres, à la sortie de la ville, dans un bâtiment qui appartenait jusqu'ici à la DDE, la direction de l'équipement. C'est l'hôpital de Châteauroux, dont dépend le CMP qui l'a racheté et a fait faire les travaux pour un montant total d'un peu plus de 250.000 euros. L'équipe soignante apprécie le changement. Pour le docteur Jean-Marie Sandmann, psychiatre, il était nécessaire : "les anciens locaux n'étaient pas adaptés au point que certains patients ne pouvaient y être reçus. On était à l'étage, certaines personnes ne pouvaient pas monter".

Fabienne Chauvet, chef du pôle psychiatrie de l'hôpital de Châteauroux, coupe le ruban inaugural. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des pathologies plus ou moins lourdes

L'équipe soignante, elle, reste inchangée, elle est toujours composée d'une quinzaine de personnes (dont deux psychologues, deux psychiatres et huit infirmières). Chaque année, elle prend en charge 300 patients (200 adultes et une centaine d'enfants) souffrant de troubles divers, allant de la perte de sommeil à la dépression. Il y a aussi des pathologies sévères, comme des troubles du comportement liés à de l'agressivité.

Difficultés de recrutement

Au CMP, les soins sont gratuits, entièrement pris en charge par la sécurité sociale. La demande est forte. D'après Fabienne Chauvet, médecin chef du pôle psychiatrie de l'hôpital de Châteauroux, elle est encore renforcée par le manque de médecins libéraux dans le département : "Comme toutes les spécialités médicales, nous sommes touchés de plein fouet. L'hôpital parvient encore à recruter, mais _nous sommes pénalisés par l'absence d'installations en libéral depuis une dizaine d'années_. Tous les médecins, à quelques exceptions près, sont en train de partir à la retraite. Toutes les demandes arrivent au service public. Or nous ne sommes pas dimensionnés pour y répondre". Les délais d'attente avant d'obtenir un rendez-vous au CMP varient, de deux-trois mois en moyenne, jusqu'à un an pour certaines psychothérapies.

La cuisine thérapeutique pour les patients désocialisés. © Radio France - Sarah Tuchscherer