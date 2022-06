De nouveaux moyens à Nancy pour analyser les roches venues de l'espace

Le centre de recherches pétrographiques et géochimiques de Nancy a inauguré un nouveau plateau technique. Le laboratoire du CNRS et de l'Université de Lorraine pourra continuer à étudier des roches extraterrestres notamment.

Un nouvel outil pour le centre de recherches pétrographiques et géochimiques de Nancy, un laboratoire de recherches du CNRS et de l'Université de Lorraine. Le CRPG, qui étudie de nombreux types de roches, a inauguré ce 22 juin un nouveau plateau de salles blanches. Des salles à l'air ultra filtré de manière à étudier des roches très spéciales dont certaines venant de l'espace, des roches extraterrestres. Le but est de ne pas les contaminer et ainsi fausser les analyses.

Un "environnement extrêmement propre"

Pour y entrer, il faut montrer pattes blanches. L'entrée se fait avec une combinaison intégrale. Il s'agit de ne pas fausser les analyses, explique Guillaume Parisse, chargé de recherche au CNRS : "c'est de fournir un environnement extrêmement propre pour traiter des échantillons très précieux qui viennent de l'espace, du fond des océans, des rivières himalayennes , et de ne pas apporter des contaminations avec nous". L'air est filtré, très souvent renouvelé, pour protéger les échantillons et les chercheurs qui les manipulent.

Un nouveau plateau de salles blanches pour le centre de recherche petrographique et géochimique de Nancy © Radio France - Cédric Lieto

L'enjeu avec ce nouveau plateau, c'est aussi de pouvoir attirer des chercheurs et des projets, explique Catherine Zimmerman, ingénieure CNRS et responsable technique du plateau : "c'est attractif parce que c'est une garantie de reproductibilité, de non-contamination pour pouvoir valider les résultats". Ce plateau doit permettre au centre de pouvoir continuer à recevoir des matériaux extraterrestres comme des grains d'astéroïdes ou de météorites. La concurrence est mondiale pour obtenir ces échantillons, selon Guillaume Parisse : "au vu du coût des missions, il y a une forte pression internationale autour de ces questions et qui continuent d'être d'actualité parce qu'il va y avoir des missions qui vont ramener des échantillons de Mars. Tous les labos sont dans les starting blocks et le CRPG se retrouve armé pour récupérer ce genre d'échantillons".

Le coût du projet est de près de 1 million 800 000 euros, financé par l'Europe, la région Grand Est, l'Université, le laboratoire, le CNRS et la Métropole du Grand Nancy.