De nouveaux véhicules d'urgence pour le SAMU du Finistère

Le SAMU renouvelle sa flotte automobile dans le Finistère. Deux véhicules neufs viennent d'être livrés à Morlaix et à Brest. Trois autres sont attendus d'ici mars (deux à Brest et un à Carhaix). Un nouvel outil de travail plus performant pour les ambulanciers, infirmiers et médecins du SMUR.