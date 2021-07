De nouvelles doses de vaccins sont arrivées dans le département du Doubs

6.800 doses de vaccins sont arrivées dans le département du Doubs, indique la Préfecture dans un communiqué ce mardi 27 juillet 2021.

1.350 RV supplémentaires jusqu'à dimanche inclus à Besançon

Conséquence à Besançon, de nouveaux créneaux sont disponibles cette semaine au vaccinodrome de Micropolis :

100 places ce mardi 27 juillet

100 places jeudi 29 juillet

150 places le samedi 31 juillet

1000 places pour le dimanche 1er août.

RV sur Doctolib ou à défaut par téléphone au 03.63.42.10.13.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au 22 juillet 2021, dans le Doubs, 57,8% des personnes de 12 ans et plus ont déjà reçu au moins une dose (61% au niveau national) et 48,7% sont complètement vaccinés (50,5% au niveau national).