De nouvelles obligations de port du masque dans le Cher

Nouveau tour de vis sanitaire dans le Cher. Après le passage au couvre-feu à 18h, en vigueur depuis dimanche, la préfecture annonce ce mardi soir une nouvelle série de mesures destinées à freiner la circulation du coronavirus.

A partir de mercredi 13 janvier, minuit, et jusqu'au 20 janvier inclus, il sera obligatoire de porter le masque : sur les marchés et fêtes foraines, dans un périmètre de 50 mètres autour des crèches, établissements scolaires et centres de formation, dans les espaces extérieurs des zones commerciales ainsi qu'aux arrêts de bus et sur les quais de gare et ce dans toutes les communes du département.

Le port du masque devient aussi obligatoire sur l'ensemble du territoire des communes de St-Amand-Montrond et Orval.