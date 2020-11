Le président de la communauté autonome basque a annoncé jeudi 5 novembre une nouvelle série de restrictions en Euskadi. Parmi ces mesures qui entreront en action samedi, les bars et restaurants ferment, les sports en groupe sont interdites et le couvre-feu est avancé.

De nouvelles restrictions au Pays Basque Sud : couvre-feu avancé et cafés fermés à partir de samedi 7 novembre 2020.

La courbe du nombre de contaminations et d'hospitalisations au coronavirus ne s'infléchit toujours pas en Euskadi. En conséquence, le Lehendakari, Iñigo Urkullu, annonce jeudi 5 novembre une nouvelle série de restrictions. Parmi ces mesures : cafés et restaurants vont fermer. Fermeture également pour les salles de jeux et de paris. Les activité sportives en groupe sont interdites, hormis pour les professionnels.

Le couvre-feu avancé à 22h en Euskadi

Le président de la communauté autonome basque en Espagne avance par ailleurs le couvre-feu, qui passe de 23h à 22h. Toutes les manifestations socioculturelles devront s'achever avant 21h. Ces mesures entreront en application à partir de samedi.