De nouvelles spécialités arrivent au centre hospitalier de Valence

Le centre hospitalier de Valence "doit jouer un rôle central" dans les soins en Drôme et en Ardèche analyse le directeur de l'Agence Régionale de Santé, Jean-Yves Grall. Et c'est en bonne voie. Le bilan de l'année 2021 est positif pour la direction avec une augmentation de 3% de l'activité par rapport à 2019 (l'année 2020 étant exceptionnelle avec le début de la crise sanitaire). 40 équivalents temps plein ont été créés : principalement des postes d'infirmiers et d'aides-soignants, dans les différents pôles cliniques de l’établissement. Et de nouvelles spécialités arrivent sur le territoire.

Une meilleure prise en charge des AVC en Drôme et en Ardèche

Depuis le mois de décembre, un chirurgien en spécialité thoracique opère à Valence en lien avec les Hospices Civils de Lyon. L'ARS a donné son feu vert en octobre alors que l'unique spécialiste en Drôme et en Ardèche n'était plus en poste à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges. "Ce n'est pas pour combler un vide car les discussions étaient déjà engagées", réagit Freddy Serveaux, le directeur général du centre hospitalier qui possède désormais un monopole sur le territoire. D'ici la fin du mois, des opérations de pointe en cancérologie auront lieu également sur le site valentinois.

Ce n'est pas tout. Valence va prochainement effectuer des thrombectomies - le retrait des caillots de sang - dans la prise en charge des AVC. Jusqu'à présent, les patients devaient être transférés vers les CHU de Grenoble ou de Lyon. "Ce développement est un élément d'accès à des soins de qualité en proximité puisqu'on sait que le facteur temps compte beaucoup dans ce domaine-là", se réjouit Jean-Yves Grall. L'hôpital travaille également à l'ouverture à terme d'un service de réanimation néonatale, compétence essentiellement des CHU, hors gros centres hospitaliers comme celui de Chambéry.

Ces nouvelles offres s'inscrivent dans une stratégie d'expansion. Le centre hospitalier poursuit son plan d'investissement à 100 millions d'euros sur les 5 à 7 prochaines années, aidé récemment par le Ségur de la santé à hauteur de 35 millions d'euros et d'une aide de plus longue date de l'ARS (20 millions d'euros). Dès le mois de mars, les travaux du nouveau plateau technique - 44 millions d'euros - vont démarrer pour une livraison prévue mi-2024.

L'ambition de la direction est également d'attirer de plus en plus de jeunes professionnels. "Et ces nouvelles spécialités permettent aussi de renforcer l'attrait", selon Freddy Serveaux. Le centre hospitalier attire 80 à 90 internes chaque semestre - il y en a même 100 ce semestre. L'hôpital compte aussi une demi-douzaine de docteurs junior et une demi-douzaine d'assistants à temps partagé.