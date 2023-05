De passage à Marseille, Gilbert fait 5.000 kilomètres à vélo pour le don d'organes

Le breton du Morbihan est en mission : ouvrir le débat sur le don d'organes. 5.000 kilomètres en trois mois sur son vélo ! L'étape de dimanche l'a mené de Marseille à Istres. Ce lundi, Gilbert part vers Arles. Allez l'encourager ! Vous pouvez pas le louper. Il circule sur un tricycle en position couchée, équipé d'une remorque et affichant le Ruban Vert de l'asso "France-Adot".

De passage à la Timone - DR

Son fils est décédé en 2014 et il a fallu se décider très vite

Son crédo est simple : "Il faut en parler à tête reposée, en famille, avant les drames". Sa famille a été frappée de plein fouet en 2014 avec la mort en escalade de son fils Maxime qui n'avait que 25 ans. "On vit un drame. Nous n'en avions pas parlé et il a fallu se décider très vite. Le consensus a été vite trouvé en fonction de la personnalité de Maxime. Mais dans de nombreux cas, dans 30% des cas, les parents refusent soit par peur soit parce qu'ils n'y avaient pas réfléchi avant". S i la famille ne s'oppose pas, on est automatiquement donneur. Le consentement est présumé. Pour refuser le don, il faut se signaler sur un registre national. Le mieux est réellement d'en discuter en famille.