Des "petites araignées rouges" dans un bloc opératoire à Brest : les interventions suspendues jusqu'à vendredi

Ces "petites araignées rouges" sont en fait des acariens et ne sont pas de la famille des araignées contrairement à ce que l'on pourrait croire en observant leur physionomie à huit pattes. Ces trombidions, pouvant atteindre 5 millimètres, ont été observés dans plusieurs salles de la clinique de Keraudren à Brest le lundi 12 juin en fin de journée.

"Le principe de précaution maximale"

Selon la direction de la clinique, "le principe de précaution maximale a été mis en place, avec le soutien des praticiens de l’établissement, en isolant les salles touchées et en reportant les interventions dites « non urgentes ». Grâce à l’identification de l’acarien par un entomologiste, un process de traitement curatif et préventif a pu être déterminé." Le nettoyage va se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre une reprise de l'activité au bloc opératoire à 08h00.