De plus en plus d'espaces sans tabac en Côte-d'Or

Le dispositif des "espaces sans tabac" est une mesure nationale, lancée en 2020, avant l'épidémie de Covid-19. En Côte-d'Or, les premiers accords entre les communes et la Ligue contre le cancer ont été passés en mai 2022. Depuis, dix municipalités ont installés un ou plusieurs espaces sans tabac. Ce sont des zones délimitées par des panneaux et des marquages au sol pour dissuader les fumeurs. La ville de Genlis est la dernière à avoir passé ce partenariat, elle prévoit notamment d'en installer devant les espaces scolaires.

De plus en plus de communes

Une dizaine de communes ont déjà installé ces espaces sans tabac, un résultat satisfaisant pour Claude Laborier, président de la Ligue contre le cancer de Côte-d'Or : "Au niveau national nous sommes assez bien placé, nous avons des contacts avec une trentaine de communes".

Pour chaque commune, il faut compter plusieurs espaces, Talant en compte par exemple quatre. Le nombre de zones et leur localisation dépendent de l'investissement de la mairie dans le processus. D'après Claude Laborier, les maires côte-d'oriens sont assez sensibilisés : "le système s'est légèrement auto-entretenu, nous sommes souvent sollicités".

Est-ce que ça fonctionne?

La plupart des communes ont mis en place ces espaces autour des écoles et autour des lieux fréquentés par les enfants. L'objectif d'après Claude Laborier, c'est de "motiver les parents via les enfants". En plus de ces espaces, les risques du tabac sont aussi évoqués par les professeurs, par exemple à l'école Fontaine aux Jardins, à Quétigny. La fille de Christophe y est élève : "je trouve ça bien, personnellement je ne fume plus devant l'école, j'attends le soir pour le faire dans un cadre privé".

Le succès est plus mitigé sur la plage du Lac Kir à Dijon. Pourtant, l'espace est installé depuis un an, mais l'unique panneau n'est pas très visible. Valentin vient régulièrement, mais il n'avait jamais remarqué : "il n'y a pas vraiment de pancartes qui signalisent la différence, c'est dommage".

Bien sûr, ces espaces de prévention ne sont pas suffisantes à restreindre la consommation de tabac, rappelle Claude Laborier, elles viennent compléter d'autres actions.