De plus en plus d'interventions en chirurgie ambulatoire au CHRU de Tours

On parle de l'hôpital public essentiellement à l'aune de l'épidémie de coronavirus depuis le mois de mars, au point d'occulter ses autres activités. Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours publie ce jeudi les chiffres clés de son activité 2019, avant la crise sanitaire. Il reste le premier hôpital de la région Centre en nombre d'hospitalisations.

Premier hôpital de la région en nombre d'hospitalisations

Presque la moitié des passages à l'hôpital en Indre-et-Loire se font au CHRU. Un peu plus de 109.000 patients sont hospitalisés en médecine, gynécologie obstétrique ou chirurgie sur un an. D'ailleurs, de plus en plus d'acte de chirurgie sont réalisés en ambulatoire, c'est-à-dire en entrant et quittant l'hôpital dans la même journée. La chirurgie ambulatoire représente 40,4% de l'activité médicale en 2019, soit presque un pour-cent de plus en un an.

Les urgences enregistrent quant à elles le passage d'un peu moins de 104.000 personnes sur l'année 2019. Le SAMU est aussi très sollicité : le centre de régulation a reçu près de 264.000.

Du côté de la maternité, le CHRU a vu naître 3.481 petits tourangeaux.

9.022 emplois

Pour que tout fonctionne bien, l'hôpital est une véritable fourmilière. Il emploie 9.022 personnes, ce qui représente 4% des emplois dans le département. Il y a les soignants bien sûr, mais aussi le personnel administratif et technique parce qu'il faut répondre à 3.000 appels par jour au standard, servir 1,49 millions de repas par an et assurer la propreté des salles d'opération, des chambres. Là aussi, cela se chiffre : en un an, 3.280 tonnes de lignes sont passées par la laverie.