C'est ce dimanche 14 novembre, la journée mondiale du diabète. Des débats et des conférences sur cette maladie et sur l'insuline sont programmés dès 9h00 à la médiatheque Chalucet de Toulon. Avec un constat préoccupant : le nombre de cas de diabète est en forte hausse à l'hôpital Sainte-Musse.

De plus en plus de cas de diabète diagnostiqués à l'hôpital de Toulon

La Journée Mondiale du diabète a lieu ce dimanche 14 novembre. A Toulon, des conférences ont lieu toute la journée (9h00-17h00) à la médiatheque Chalucet*, en présence de nombreux soignants et patients. En France, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète. L'an passé, les cas de diabète de type 1 ont augmenté de 4% selon Santé Publique France avec une incidence parmi les plus élevées en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Cette hausse concerne tous les types de diabète selon Véronique di Costanzo, chef de service d'endocrinologie du Centre hospitalier de Toulon-La Seyne : "Depuis plus d'un an, les cas se multiplient. Presque quotidiennement, des gens découvrent qu'ils sont malades".

Les effets du confinement ?

Et la professionnelle poursuit : "Nous n'avons pas d'explications précises à ce phénomène mais le confinement y est peut-être pour quelque chose. Les gens sont souvent restés chez eux à grignoter et sans bouger. Les patients ont également eu peur de se rendre à l'hôpital, nous avons donc des _dépistages tardifs_. On peut-être aussi s'interroger sur le virus en lui-même : touche-t-il les cellules bêta-pancréatiques qui fabriquent l'insuline ? La question est légitime car il y a quelque chose d'inhabituel dans cette épidémie de diabète".

La meilleure prévention : l'activité physique

Véronique di Costanzo regrette que les autorités n'aient pas "insisté pendant le confinement sur l'importance de l'activité physique. Bouger, c'est par excellence le médicament gratuit qui retarde le diabète ou améliore son équilibre. Il faut pratiquer une activité physique adaptée, à son rythme, en commençant par monter systématiquement les escaliers par exemple ou en garant sa voiture un peu plus loin. C'est vraiment important. L'activité physique associée à une alimentation raisonnée peuvent avoir de grands effets sur le diabète et l'immunité."

Face à la recrudescence des cas de diabète et des autres maladies chroniques, des professionnels de santé de l'hôpital et des libéraux lancent la Maison de la maladie chronique, un guichet unique qui permettra de faire des opérations de prévention, de dépistage et d'orienter au mieux les patients dans un parcours personnalisé. Cette Maison sera officiellement présentée ce dimanche à la médiathèque Chalucet de Toulon.

* Journée gratuite sur inscription : inscription14novembre@gmail.com