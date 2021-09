De plus en plus de jeunes hospitalisés après des tentatives de suicide en Limousin

La Mutualité Française a publié son Observatoire sur la santé mentale alors que se terminent ce mardi les Assises de la santé mentale à l'issue desquels le chef de l'Etat devraient faire des annonces. "Avec un taux de suicide et une consommation de psychotropes parmi les plus élevés d'Europe, la France ne va pas bien" affirme le document qui parle d'une "situation inquiétante en Nouvelle-Aquitaine". En Haute-Vienne, la Mutualité Française alerte sur la hausse du nombre d'hospitalisations pour tentative de suicide. En particulier chez les 12-18 ans (26 séjours hospitaliers pour 10 mille jeunes contre 16 en moyenne en France et 19 en Nouvelle-Aquitaine). Mais aussi chez les plus de 65 ans. En Corrèze, le document parle d'une "alerte rouge concernant les jeunes" avec près de 23 hospitalisations pour 10 mille jeunes.

La Corrèze moins bien dotée que ses voisins

Pour y faire face, la Haute-Vienne peut s'appuyer sur une forte densité de psychiatres selon la Mutualité Française qui en a compté 29 pour 100 mille habitants. Un département également fort de ses centres médico-psychologiques (9 contre 5 en NA) et de son nombre de places en établissement de soins psychiatriques (202 pour 100 mille habitants contre 154 en NA). A contrario, la Mutualité Française souligne que la Corrèze n'est "pas le département le mieux loti en termes d'accès aux soins". Avec moins de psychiatres (14 pour 100 mille habitants contre 22 en NA), moins de psychologues (97 contre 108) et surtout moins de centres médico-psychologiques (3 pour 100 mille habitants contre 5 en NA). Seul point positif, le nombre de pédopsychiatres supérieur de 3 points en Corrèze par rapport à la moyenne de la grande région.

Les revendications sont restées lettre morte

Des chiffres qui montrent bien les différences entre territoires. Y compris à l'échelle de l'ancien Limousin. En revanche, les départements ont un point commun. Le "ras le bol" des psychologues. Ils ont prévu de manifester ce mardi en marge des assises de la santé mentale. Des professionnels échaudés alors que leur journée d'action du 10 juin dernier n'a rien donné. "La manifestation n'a pas porté ses fruits. Nous n'avons pas été entendus. Les revendications sont restées lettre morte. Là, c'est pour redire que nous voulons une prise en compte et des mesures concrètes" explique Marie-Claude Guette-Marty, présidente de la coordination régionale de la Fédération française des psychologues.

Des psychologues pas satisfaits des remboursements expérimentaux

Si les psychologues sont favorables au remboursement de leurs prestations par la sécurité sociale, ils refusent que cela soit conditionné à des prescriptions par des généralistes et à leur rattachement au secteur du paramédical. Question d'autonomie. "Accepter la prescription serait nous mettre en position de devoir accepter une sorte d'ordre de prise en charge. Voir de recommandations de prise en charge. Nous sommes à même de poser un diagnostic et de juger ce qui est nécessaire pour un patient" estime Marie-Claude Guette-Marty. Quand aux expérimentations de remboursement en cours via des plateformes ces derniers mois pour certains publics et notamment les jeunes, elle demande "un tarif de remboursement décent" pour les professionnels concernés.