De plus en plus de Tourangeaux veulent être testés pour savoir s'ils ont eu le coronavirus

Les laboratoires de biologie médicale sont de plus en plus sollicités pour réaliser des tests sanguins, sans ordonnance. "Il y a une pression assez forte par l'inquiétude générée par ce virus" dit François Blanchecotte, biologiste à Joué-lès-Tours et président du syndicat national des biologistes.