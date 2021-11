De Toulouse à Paris, un ambulancier fait environ 1 000 kilomètres à vélo pour porter la cause de sa profession

Environ 1 000 kilomètres à vélo, de Toulouse à Paris en plusieurs étapes. Un ambulancier du CHU de Toulouse se lance ce mardi 23 novembre dans ce périple pour sensibiliser à la profession. Comme ses collègues, il demande qu'elle soit revalorisée, par la reconnaissance du statut de soignant et par une augmentation de leurs salaires. "1 000 kilomètres ça peut paraître impressionnant mais c'est à la hauteur de notre détermination", explique Thierry Cuburry.

Seul ou accompagné

Pour relever ce défi, ce quinquagénaire entraîné et habitué à rouler à vélo peut compter sur le soutien de ses collègues. Certains l'accompagnent sur une partie de son périple. Il sera aussi rejoint, sur de courtes distances par des ambulanciers d'autres villes de France, puisque Thierry Cuburry effectue sept étapes : Agen, Bordeaux, Angoulême, Poitiers, Angers, Chartres, et enfin Paris, devant le ministère des solidarités et de la santé.

Thierry Cuburry dormira parfois à l'hôtel et parfois chez des collègues ambulanciers d'autres villes de France. © Radio France - Julie Munch

Les collègues de cet ambulancier du CHU de Toulouse le rejoindront à Paris le 30 novembre pour une journée de mobilisation nationale © Radio France - Julie Munch

Une journée de mobilisation nationale

À son arrivée, prévue le 30 novembre, après huit jours passés sur les routes, Thierry Cuburry ne sera pas seul. Ses collègues de plusieurs hôpitaux le rejoindront (en train ou en voiture) pour une manifestation. Une délégation devrait être reçue par le ministère. L'intersyndicale composée de Sud, de l'AFASH (association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers), et de la CGT demande que les ambulanciers ne soient plus considérés dans les textes comme de "simples conducteurs" mais que la dimension "soin" soit reconnue et que les salaires soient augmentés. "En début de carrière un ambulancier gagne à peine un SMIC et en fin de carrière nous atteignons péniblement les 2 000 euros", affirme David Soulès, de l'AFASH. Les syndicats demandent donc une augmentation des salaires de 400 euros. Les ambulanciers du SAMU se joignent aussi à cette lutte.