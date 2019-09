Déambul'action : une manifestation pour lever le tabou sur le déambulateur

Une centaine de personnes, tout âges confondus, ont participé à une manifestation pour lever les tabous sur le déambulateur ce samedi, et essayer de briser l'image négative qu'il peut renvoyer. Plus largement, le thème de la matinée était la prévention des chutes chez les personnes âgées.

Une centaine de personnes a marché pour lever le tabou sur le déambulateur... des jeunes, et des moins jeunes, en musique et en couleurs.

Crolles, France

Une manifestation un peu particulière a réuni une centaine de personnes à Crolles.... Un peu particulière car les participants étaient en déambulateurs !

Personnes âgés, résidents d'ephad, professionnels de la santé et quelques élus se sont rassemblés ce samedi à l'espace Paul jargot pour une matinée sur le thème de la prévention des chutes chez les personnes âgées, organisée par les associations Alertes 38 et Isère Gérontologie, et des collectivités.

Après une conférence, les participants ont défilé avec des déambulateurs. Le but : lever les tabous et casser l'image négative qu'il peut renvoyer, car la chute est la première cause de décès chez les plus de 65 ans. Chaque année, 400 000 personnes âgées de plus de 65 ans chutent, et on dénombre 12 000 décès suite à ces chutes.

Le cortège, qui ne déambulait pas à l'intérieur de la ville, a fait plusieurs haltes pour regarder les spectacles de danse sur le thème du déambulateur, spécialement crées pour l'occasion.