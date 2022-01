VIDÉOS - Débats sur le pass vaccinal : Olivier Véran dénonce "l'égoïsme" des non-vaccinés

"Le texte que nous allons examiner est un texte de sang-froid." C'est avec ces mots que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ouvert les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal ce lundi 3 janvier. Contesté par plusieurs groupes d'opposition, le projet de loi fait l'objet de plus de 650 amendements. Toutefois il devrait être définitivement adopté par le Parlement d'ici la fin de semaine, pour une entrée en vigueur dès le 15 janvier.

Le vaccin, seul sésame pour les activités de loisirs

Le gouvernement entend mettre encore davantage de pression sur les près de cinq millions de Français de 12 ans et plus non-vaccinés. Avec cette réforme, un test négatif ne suffira plus pour accéder aux activités de loisirs, se rendre dans les restaurants, les bars, les foires ou les transports publics interrégionaux. Il faudra désormais disposer d'un schéma vaccinal complet. Seuls les établissements et services de santé feront l'objet d'une exception.

Pour disposer d'un schéma vaccinal complet, il faudra, à partir du 15 février, effectuer sa dose de rappel quatre mois - et non plus jusqu'à sept mois - après sa deuxième dose, sachant qu'une infection équivaut toujours à une injection.

Le projet de loi prévoit aussi un durcissement des sanctions. La détention d'un faux pass sera passible de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Présenter un pass appartenant à autrui ou transmettre à autrui un pass en vue de son utilisation frauduleuse sera puni d'une amende forfaitaire de 1.000 euros, contre 135 euros aujourd'hui.

Plusieurs élus ont bataillé sans succès pour exempter les mineurs de 12 à 17 ans de pass vaccinal. S'il ne sera pas nécessaire pour aller travailler, le gouvernement propose de sanctionner d'une amende administrative les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail.

Un pass "inefficace" et liberticide pour l'opposition

Selon la présidente LREM de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, cette loi permettra "d'éviter des mesures beaucoup plus coercitives", comme des confinements ou couvre-feux.

Un avis que ne partage pas l'opposition. Si le groupe PS a annoncé qu'il voterait "par principe" pour le pass vaccinal, comme la majorité des députés LR, les Insoumis, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, ont défendu en vain une motion de rejet préalable contre un pass qu'ils jugent "100% inefficace" au vu de la propagation actuelle du virus. Les contrôles qui pourront être faits par les gérants des lieux et activités soumis au pass ouvrent la voie à une "société totalitaire", a aussi dénoncé le candidat à la présidentielle.

"Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance", a lancé à l'intention du gouvernement le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône. Depuis le début de la crise sanitaire, "vous vous êtes trompés sur tout, les tests, les jauges, les masques, les vaccins, les vagues", a également dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "Finalement, au bord de l'abîme, vous n'avez qu'un mot d'ordre, faisons un grand pas", a-t-il ajouté.

"Par le passé vous vous êtes tellement trompé qu'il est difficile aujourd'hui de vous prêter la même attention lorsque vous vous exprimez", lui a répondu Olivier Véran, pour qui "l'erreur est humaine, persévérer est diabolique". "Vous avez parlé de ce 'machin' Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, M. le député", a-t-il notamment dit. "Vous prétendez être un jour président de la République, vous êtes en train de prendre exemple sur deux bien mauvais présidents, les seuls qui ont refusé toute mesure de restriction, toute mesure de gestion sanitaire depuis le début de la pandémie, ils s'appellent M. Bolsonaro au Brésil et M. Trump aux États-Unis", a-t-il lancé.

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a, lui, appelé à la levée des brevets sur les vaccins : "L'OMS le rappelle, ce n'est pas avec des doses de rappel que l'on arrivera à éradiquer l'apparition de variant, mais c'est en permettant à tous les peuples du monde d'être vacciné rapidement".

Quant au porte-parole des députés RN Sébastien Chenu, il a indiqué préférer "cibler les personnes à risque et non pas contraindre tous les Français".

Au sein même de la majorité quelques élus LREM ont également fait part de leurs réserves, à l'image de Marie-Ange Magne, députée de Haute-Vienne, qui déplore que "l'exceptionnel devien(ne) aujourd'hui la norme". "Je pointais à l'automne dernier un risque d'accoutumance à la restriction de nos libertés, je pense qu'on y est", a-t-elle défendu sur France Bleu Limousin.

Des élus menacés

Le projet divise et cristallise la colère contre les élus de la majorité : plusieurs ont indiqué avoir été menacés. La présidente déléguée du groupe LREM Aurore Bergé, qui va porter plainte pour un tweet où elle est comparée aux femmes tondues pour collaboration après la Seconde Guerre mondiale, a dénoncé dans le JDD ces intimidations qui visent, selon elle, "à ce que les parlementaires ne se sentent plus libres de voter en leur âme et conscience".

"Je veux dire ici mon soutien indéfectible aux élus, vous qui subissez aujourd'hui des intimidations, des insultes, des menaces, des agressions, des actes de vandalisme, ceci est parfaitement inacceptable", a renchéri le ministre de la Santé à la tribune de l'Assemblée nationale. "Si nous sommes parfois impuissants face à certains égarements, nous ne le resterons pas impuissants face à la violence", a-t-il ajouté.

D'ici mardi, les Français seront "53 millions à avoir reçu une première injection", a souligné Olivier Véran. "Le choix de la science, le choix du savoir, le choix de la responsabilité, c'est toujours le bon choix", a-t-il insisté, déplorant que "le refus de la vaccination charrie nombre des passions tristes dont notre société est capable". "Il faut désigner les choses telles qu'elles sont vraiment, et dire que derrière un discours sur la prétendue liberté se cache trop souvent un égoïsme ou un repli sur soi", a-t-il aussi taclé.