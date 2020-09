Débordé, le nouveau centre de dépistage de Nîmes appelle à la raison

L'attente est certainement plus grande encore que prévu. A Nîmes, pour l'ouverture d'un nouveau centre dépistage covid près du Parnasse, l'affluence est incroyable ce lundi. Les premiers nîmois sont arrivés dès 5h du matin, selon plusieurs témoignages. Et la situation s'est légèrement crispée, parce qu'il y avait plus de personnes que prévu. Pour l'instant, les laboratoires ne sont en mesures de tester jusqu'à 500 personnes par jour, mais pas plus.

Priorité pour l'instant aux cas symptomatiques et avérés

La priorité, pour le lancement de ce nouveau centre, est clairement donnée aux cas symptomatiques avec suspicion de Covid-19 détenant une prescription médicale, et aux contacts avérés et potentiellement contagieux identifiés par les autorités sanitaires.

Le centre sera ouvert du lundi au samedi à partir de 9h et jusqu'à la limite de capacité de prise en charge des patients et le dimanche pour les prélèvements prioritaires uniquement de 10h à 12h