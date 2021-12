Débordé par un afflux de patients Covid, l'hôpital d'Arcachon lance un appel

Evitez de venir engorger encore un peu plus les urgences, exhorte ce mardi, le centre hospitalier d'Arcachon, confronté à un afflux important de patients Covid.

Le centre hospitalier d'Arcachon lance un appel aux médecins libéraux et à la population, pour éviter, dans la mesure du possible, de venir surcharger encore un peu plus, son service d'Urgences, "au vu de l'afflux important de patients Covid", dans un communiqué diffusé ce mardi 28 décembre.

Il y a eu par exemple, lundi 27 décembre, 120 passages aux urgences à Arcachon au lieu de 90 en moyenne à cette époque de l'année. "C'est une période de fortes tensions même si aucun lit n'est fermé. L'hôpital d'Arcachon doit faire face à un absentéisme important en raison des malades et cas contacts Covid et des vacances de ses salariés" explique la direction. Il y a actuellement 17 patients pris en charge pour Covid à Arcachon dont 6 en soins critiques.

L'hôpital d'Arcachon lance également un autre appel aux infirmiers et aides-soignants retraités et libéraux qui pourraient venir donner un coup de main.