Débordée par le variant anglais, la Catalogne se reconfine

Confronté à une remontée de l'épidémie de COVID et une augmentation des hospitalisations, le gouvernement catalan va faire machine arrière. Le déconfinement mis en place le 15 mars dernier est remis en cause. A partir de vendredi les Catalans ne pourront plus sortir de leur comarque.

Moins de trois semaines après avoir entamé un début de déconfinement, la Catalogne s'apprête à faire machine arrière. En raison de la reprise de l'épidémie et de la forte augmentations des hospitalisations ces derniers jours, le comité d'expert du gouvernement catalan (PROCICAT) s'est prononcé ce mercredi pour un retour du confinement périmétrique à l'échelle de la comarque (équivalent en Catalogne d'une grosse communauté de communes). A partir de vendredi, sauf motif impérieux, les Catalans ne pourront plus sortir de leur comarque. Un habitant de Figueras ou encore de la Jonquera (Alt Empordà), par exemple, ne pourra plus se rendre à Gérone ou à Barcelone.

Le variant anglais fait des ravages

La mesure devait être officialisée ce jeudi après-midi par le ministère catalan de la santé. Pourtant le 15 mars dernier, ce confinement dans les comarques avait été levé. Mais depuis quelques jours, les hôpitaux sont confrontés à un regain d'activité, en particulier dans les unités de soins intensifs qui sont au bord de la saturation. C'est le variant anglais, très présent dans les nouveaux cas, qui est notamment responsable de cette reprise de l'épidémie.

L'après Semaine Sainte inquiète

Si la Catalogne décide de se reconfiner, c'est notamment parce que les autorités sanitaires s'attendent à faire face à une progression significative des chiffres dans les prochains jours, à cause de la Semaine Sainte qui vient de se terminer et qui a occasionné beaucoup de déplacements entre le 28 mars et le 5 avril.

Le reconfinement dans les comarques ne devrait pas modifier les autres règles. Pour les Français, il est toujours absolument interdit de se rendre en Catalogne pour faire des courses ou du tourisme.