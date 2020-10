Début de la 29e édition de la Fête de la science en Côte d'Or

Coup d'envoi dès aujourd'hui de la 29e édition fête de la Science en Bourgogne, qui se tient jusqu'au 12 octobre. Un événement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui propose des milliers d'événements partout en France. Cette année le sujet est vaste et dans l'air du temps : "Planète Nature - Quelle relation entre l'Homme et la Nature ?" Malgré le coronavirus, cette grande fête des sciences a organisés 50 manifestations en Bourgogne-Franche-Comté. Etat des lieux de quelques unes des activités qui se tiennent en Côte d'Or et à proximité.

DIJON / Quand la nature s'invite à votre table !

Cet événement réservé aux scolaires se tient les 5, 6, 8 et 9 octobre au centre départemental de ressources en science, rue Dixmude, à Dijon. Plus de renseignements au 03 80 28 74 11

DIJON / Nature : a gift for humanity, 10 expériences pour comprendre le monde et être un défenseur de la nature

10 expériences de sciences spectaculaires pour observer, manipuler et comprendre le monde et ses phénomènes naturels sont organisés à l'école maternelle Le Petit Saint François et à l'Ephad Messigny et Ventoux par des élèves de bac pro. Cela se tiendra la semaine du lundi 5 au samedi 10 octobre.

DIJON / séance de planétarium

La Société astronomique de Bourgogne organise deux séances de planétarium numérique. Sous un dôme gonflable, une sphère céleste projettera les constellations ou les planètes visibles dans notre ciel. Les séances tout public se tiennent le mercredi 7 octobre.

CHENÔVE / L'Experimentarium fête la science à la bibliothèque de Chenôve !

De jeunes chercheurs de toutes disciplines viennent dialoguer avec le public de la bibliothèque municipale de Chenôve le mercredi 7 octobre, de 15h à 17h30. L'occasion de découvrir leur activité, de pouvoir les interroger, de mieux comprendre comment fonctionne la science autour d'objets insolites qui forment le quotidien des chercheurs.

GENLIS / La Nature, une source d'inspiration pour l'Homme

Six ateliers de physique et de chimie sont organisés au sein du collège Albert Camus, autour de la thématique de cette 29e édition. Les jeunes pourront notamment fabriquer une boussole ou étudier la composition de la lumière.