Début de la campagne de tests au Covid-19 pour les personnels enseignants en Savoie et en Haute-Savoie

Dans les anciens thermes d'Aix-les-Bains en Savoie, 60 volontaires ont participé à une première phase de dépistage au coronavirus. Une opération sur deux jours avec au programme, des tests antigéniques, qui garantissent un résultat en moins de 30 minutes. L'Académie de Grenoble a privilégié les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie pour démarrer cette campagne, zones où le virus circule encore activement.

Tous les personnels des établissements scolaires sont invités à se faire dépister, professeurs, agents des collectivités ou personnels de vie de scolaire, car au sein des établissement, les risques existent : "On manque de produit pour désinfecter les claviers, les ordinateurs et les souris dans les salles de cours. [...] On n'a pas de tests pour la fièvre à l'entrée de l'établissement." remarque cette professeure d'anglais dans un lycée d'Aix-les-Bains. "On peut éventuellement se contaminer au moment du repas, quand on discute avec les collègues, mais en classe, tous les élèves portent le masque. Je ne suis pas inquiète plus que ça." réagit une de ses collègues, qui a profité de l'occasion pour se faire dépister à l'approche des fêtes de Noël.

Les infirmiers et infirmières d'établissements scolaires aixois ont été formés au dépistage à l'hôpital de Chambéry © Radio France - Paul Tilliez

Ce mercredi, ce sont les infirmiers et infirmières des établissements scolaires d'Aix-les-Bains, formés au dépistage à l'hôpital de Chambéry, qui sont à la manoeuvre. Une formation d'une journée qui peut s'avérer utile au cas où il faudrait réitérer l'opération à la rentrée en janvier 2021.

Nouvelle phase de tests envisagée en janvier 2021

Une hypothèse envisagée par Eric Lavis, directeur académique de la Savoie : "En fonction de la circulation pendant et après les fêtes, on réfléchit à étendre ces tests dans d'autres villes du département mi-janvier." En Haute-Savoie, c'est à Annemasse que s'est déroulée ce mercredi cette première phase de tests des personnels de l'Education nationale. À Aix-les-Bains, l'opération doit se poursuivre jusqu'à ce jeudi, 15 heures.