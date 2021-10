Début de la vaccination à domicile contre le covid chez les plus de 80 ans dans l'Yonne

Chez Françoise et Rolland à Monéteau, âgés de 85 ans et 88 ans, c'est une équipe de trois personnes qui s'est déplacée ce jeudi, infirmière, sapeur-pompier et représentant de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Pour Françoise, l'injection du vaccin est une formalité et le soulagement est autant d'avoir reçu la troisième dose que de ne pas avoir eu à se déplacer comme les deux dernières fois.

Deux seniors pour qui se déplacer devient difficile

"Quand on va par exemple à l'hôpital (d'Auxerre), descendre pour avoir le vaccin, dans le bas de l'hôpital, pour moi qui fait de l'arythmie, j'ai été obligée de m'arrêter quatre fois et j'étais mal fichue", témoigne l'Icaunaise. Et son mari, Rolland, canne en bois sous la main gauche, explique être encore moins mobile que son épouse : "je ne sors plus, je ne peux plus bouger. Je ne conduis plus puisque je ne tiens plus debout. La dernière fois, j'ai pris un taxi et heureusement que le gars m'a transbahuté."

"Pour certains, impossible de se faire vacciner ailleurs qu'à domicile" - Lisa , infirmière

Se faire vacciner dans son salon, c'est même une nécessité pour certains icaunais constate lisa, l'infirmière : "les gens chez qui nous sommes peuvent se mobiliser un petit peu, mais avec des difficultés donc finalement il y a beaucoup de contraintes. Les autres que nous sommes allé voir ce matin, elles ne pouvaient pas du tout se mobiliser. Donc c'était impossible pour elles de se faire vacciner ailleurs qu'à domicile."

L'isolement social, facteur de non-vaccination

Et selon le délégué de l'ARS dans l'Yonne, Yann de Kerguenec, il y a des explications à ces 12% de plus de 80 ans encore non vaccinés : "on pouvait se douter que ce n'était pas une opposition à la vaccination, qu'il y avait des éléments de santé qui jouaient. Mais plus que ça, d'une situation sociale, d'un isolement important, de personnes qui n'ont peut-être pas des proches qui pouvaient les amener." Des rendez-vous de vaccination pris parfois par des maires de communes, des voisins ou des tuteurs de ces personnes âgées.

Le numéro pour prendre rendez-vous pour la vaccination à domicile est le suivant : 03.86.72.85.00