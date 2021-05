Coronavirus : début de vaccination désorganisé dans le quartier Bacalan à Bordeaux

Beaucoup de colère et d'incompréhension ce mercredi devant le centre d'animation reconverti en centre de vaccination dans le quartier Bacalan à Bordeaux, là où une mutation du variant britannique du Covid-19 a été repéré la semaine dernière. L'Agence régionale de santé avait dans un premier temps appelé les habitants majeurs à venir se faire vacciner sans prise de rendez-vous. Mais surprise, seuls les plus persévérants ou chanceux qui ont réussi à avoir la plateforme téléphonique de la ville de Bordeaux ont pu entrer dans le centre.

On a pas pris notre après-midi pour rien ! On veut se faire vacciner, alors vous nous prenez, tous !

Écoutez la colère de Fabienne, habitante du quartier Bacalan à Bordeaux Copier

Fabienne, cette habitante du quartier Bacalan, laisse éclater sa colère à l'entrée du centre : "On n’est pas là pour rien. On n’a pas pris notre après-midi pour rien. J’ai pas que ça à f... , et tous ces gens là n’ont pas que ça à f…. Ça fait des semaines que j’essaye de m’inscrire sur Doctolib à la foire expo, -on nous dit que c’est ouvert aux plus de 50 ans - à Lacanau, à Libourne, dans tous les patelins autour de Bordeaux. Mais à Bordeaux, il n’y a pas de vaccin ! J’estime que j’ai le droit à mon vaccin, comme tous mes voisins qui sont là."

L'ARS s'est dit victime du succès du centre de vaccination. Des solutions ont été proposées aux habitants qui faisaient la queue avec des lignes de vaccinations dédiées au mégacentre de Bordeaux-Lac et à Mérignac. À partir de ce jeudi, 200 personnes seront vaccinées chaque jour au centre éphémère de Bacalan après avoir pris rendez-vous au 05 56 10 33 33. Des doses supplémentaires vont aussi arriver dans les 19 pharmacies à proximité du quartier.