La vaccination contre le coronavirus des personnes âgées de 75 ans et plus débute lundi 18 janvier dans les Vosges. 5 centres seront opérationnels. 30 000 vosgiens sont concernés. Le département dispose de près de 5000 doses de vaccin Pfizer-bioNTech.

Début lundi prochain de la vaccination des 75 ans et plus dans les Vosges

Les centres sont ceux mis en place dans chacun des hôpitaux d'Epinal de Remiremont de Mirecourt et de Neufchâteau, auquels s'ajoute un centre en ville à Saint-Dié-Des-Vosges salle Carbonnar.

Deux centres complémentaires seront ouvert le 25 janvier prochain. Au centre des congrès d'Epinal et à l'antenne hospitalière de Gerardmer. Sont également à l'étude l'ouverture ultérieure de sites au Thillot et à Bruyères. "Cela dépendra du nombre de vaccins disponibles" souligne Dominique Cheveau directeur des hôpitaux d'Epinal et de Remiremont.

A ce jour les Vosges disposent de près de 5000 doses de vaccin Pfizer-bioNTech. 1 900 doses supplémentaires seront livrées dans une quinzaine de jours, et encore 3 900 doses en février. La préfecture assure qu'à la fin du mois de janvier 5000 vosgiens au moins auront été vaccinés.