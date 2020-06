Décès à l'Ehpad de la Rosemontoise : ce que dit le rapport d'enquête interne

Deux mois après la crise qui a touché l'Ehpad de la Rosemontoise, à Valdoie, dans le Territoire de Belfort, l'ARS dévoile les conclusions de son rapport d'enquête interne. En avril, 30 résidents et une soignante de cet établissement pour personnes âgées dépendantes sont décédées, en pleine crise du coronavirus.

40% d'absentéisme sur les postes d'aides-soignants

Premier point noir : les consignes sanitaires n'ont pas été respectées, reconnaît l'Agence régionale de santé, que nous avons pu contacter. Les soignants entraient par exemple dans les chambres des résidents sans protection, alors que des masques avaient été mis à disposition.

Deuxième problème soulevé par le rapport : le manque de personnel avec 40 % d’absentéisme sur les postes d'aides-soignants. Des postes de cadres indispensables à la gestion de la crise n'étaient pas pourvus. S'ajoute à cela un turn-over important au niveau de la direction, dans les mois qui ont précédés la crise.

Troisième faille constatée : le manque de communication. En interne, les ordres donnés par la direction aux soignants n'étaient pas clairs. Les contacts avec les familles n'était pas assez fluides et réguliers, indique encore l'Agence régionale de santé.

Deux nouveaux administrateurs provisoires

La mise sous tutelle de l'Ehpad est donc renouvelée pour deux mois. Depuis le mois d'avril l'ARS et le Conseil Départemental avaient pris en charge la gestion de la maison de retraite, qui accueille 115 personnes âgées. Deux directeurs provisoires avaient été nommés pour cette mise sous tutelle. Depuis lundi, un nouveau binôme a été mis en place pour deux mois.

Françoise Betoulle ex-directrice des soins à l’Hôpital Nord Franche-Comté après une carrière d’infirmière en EHPAD, ex-directrice et formatrice à l’institut de formations en soins infirmiers de Belfort, et Robert Creel, directeur général de l’association -Les Bons enfants- Pôle gérontologique Claude Pompidou à Belfort, sont les nouveaux administrateurs provisoires.

Rapport définitif d'ici au 7 août

Le nouveau binôme, qui doit rendre un rapport définitif avant le 7 août, doit d'ici là consolider le fonctionnement de la maison de retraite et recruter du personnel soignant. "L'administration provisoire a géré l'urgence de la crise sur les deux premiers mois", explique à France Bleu Belfort Montbéliard Damien Patriat, directeur de l'autonomie à l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté. Leur mission est désormais de "structurer l'établissement pour l'été".

Il faut recruter et sécuriser le volet ressources humaines (ARS)

Le risque de canicule est "une hypothèse", "donc il faut recruter et sécuriser le volet ressources humaines", poursuit Damien Patriat. "Il faut d'autre part mettre les jalons pour aller vers la phase trois, qui est une stabilisation durable de l'établissement", et "remédier aux dysfonctionnements qu'on a pu constater avec un opérateur qui pourrait gérer l'ensemble de l'établissement et lui redonner un projet de façon durable et sereine, en lien avec les familles".

A la fin de la mise sous tutelle, l'Ehpad de La Rosemontoise devrait être confié à un nouveau gestionnaire. Jusqu'à présent, c'est l'association Servir 90 qui s'en chargeait. L'association est sous le feu des critiques depuis le début de la crise. L'ancienne maire de Valdoie, Corinne Coudreau avait porté plainte, et les familles des résidents étaient montées au créneau.