Décès après un appel au SAMU de Mulhouse : le parquet confirme l'ouverture d'une information judiciaire

La procureure de la République de Mulhouse a confirmé ce lundi après-midi l'ouverture d'une information judiciaire pour non assistance à personne en danger contre X et contre personne morale.

Mulhouse, France

Lors d'une conférence de presse ce lundi, la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, est revenue sur le décès d'une femme de 60 ans, retrouvée morte dans son lit par un voisin, dix jours après un appel au Samu. Elle indique qu'une information judiciaire permettra de soulever d'éventuelles responsabilités.

Ce 3 juin 2019, l'employeur de la victime avait appelé le Samu car son employée se plaignait de douleurs au bras et à la cage thoracique. Et selon la procureure, "il n'apparaît pas dans un premier temps qu'il puisse y avoir formellement un dysfonctionnement".

Une plainte déposée par les sœurs de la victime

Au bout du fil, l'opérateur du Samu rappelle la sexagénaire, qui vivait seule et lui "passe immédiatement un médecin du Samu qui lui pose un certain nombre de questions, auxquelles elle répond", poursuit Edwige Roux-Morizot. Le praticien lui demande si elle a pris des médicaments, de rester allongée et de le rappeler si besoin. Il n'a pas été évoqué un possible transport par ambulance ou par ses propres moyens à l'hôpital. L'autopsie a bien confirmé qu'elle était morte d'un arrêt cardiaque et les sœurs de la victime ont porté plainte.

L'ARS a ouvert une enquête administrative dont les conclusions seront connues la semaine prochaine.