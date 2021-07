Décès d'un Landais de 75 ans après un vaccin Pfizer : la plainte classée sans suite

Après plus de deux mois d'enquête, le parquet de Dax annonce ce jeudi 1er juillet avoir classé sans suite une plainte déposée par la famille d'un homme de 75 ans décédé à Capbreton (Landes) après avoir été vacciné contre le Covid-19. Sa famille s'interroge sur le lien entre le vaccin - Pfizer/BioNTech - et la mort de cet homme. Ce retraité en bonne santé, sans problème particulier, était mort subitement le 15 février, une douzaine de jours après avoir reçu sa première dose. Il s'agit d'une "mort subite, d'origine naturelle" estime aujourd'hui le parquet de Dax. Le fait que son décès intervienne juste après la vaccination est une "coïncidence chronologique", selon la même source.

Mort subite en jardinant

C'est alors qu'il jardinait que ce retraité de 75 ans avait trouvé la mort, dans sa propriété de Capbreton le 15 février. Le médecin urgentiste du Samu, qui était intervenu, avait conclu que la cause la plus probable de son décès était un infarctus. Deux mois après le décès, la famille avait porté plainte, le 16 avril dernier, demandant une exhumation du corps et une autopsie. Ces investigations n'ont pas été jugées nécessaires par les enquêteurs, qui ont préféré étudier le dossier médical du retraité. Ils ont conclu que cet homme n'avait pas été victime de thromboses veineuses, qui sont une des complications graves de certains vaccins, comme celui d'AstraZeneca. L'analyse du dossier médical, "confrontée à l’étude des éléments de la procédure, permettait d’établir que la période post-vaccination chez [ce retraité] ne correspondait nullement au tableau clinique qui avait pu être observé chez certaines personnes ayant présenté des thromboses veineuses" précise le parquet de Dax, qui conclut donc à une "mort subite, d'origine naturelle", sans lien avec la vaccination.

Joint ce jeudi soir, l'avocat de la famille dit réfléchir au dépôt d'une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile, ce qui permettrait de relancer l'enquête, avec la désignation quasi-automatique d'un juge d'instruction.