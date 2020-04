Décès dans les EHPAD : des élus ardéchois dénoncent l'omerta de l'Etat

Les trois députés (LR et PS), les deux sénateurs (LR), le président du conseil départemental et le président de l'association des maires de l'Ardèche viennent de faire parvenir un courrier au préfet pour lui demander combien de personnes sont décédées dans les EHPAD (établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes) de l'Ardèche depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Officiellement, vingt-sept morts

Depuis la semaine dernière, l'agence régionale de santé publie chaque soir un bilan des décès à l'hôpital et dans les EHPAD dus au coronavirus. Au dernier bilan publié vendredi quatre avril, l'ARS annonçait vint-sept morts dans les EHPAD d'Ardèche du au covid-19. Il s'agit des chiffres fournis sur la base du volontariat par les directions.

Ainsi, ce chiffre concerne quarante EHPAD sur les soixante-six que compte l'Ardèche. Les autres n'ont pas déclaré de décès parce qu'ils ne le souhaitent pas ou parce qu'il n'y en a pas eu ? Impossible aujourd'hui de le savoir.

Une augmentation de la mortalité de 44%

Entre mars 2019 et mars 2020, la mortalité en Ardèche a augmenté de 44%. Ce sont les chiffres publiés par l'INSEE. On connaît très précisément le nombre de morts du au coronavirus dans les hôpitaux. Il n'explique pas à lui seul cette augmentation importante. D'où viennent les autres morts s'interroge le député socialiste de Privas Hervé Saulignac.

On est dans une guerre et dans une guerre on compte ses morts dit Hervé Saulignac, un des signataires de la lettre au préfet et député PS de Privas.

Toujours selon le député, on serait plus proche des soixante-dix décès au sein des EHPAD ardéchois que des vingt-sept. Sauf que les malades n'étant pas testés, difficile d'affirmer qu'ils sont morts du covid-19.

Cette omerta, c'est une bombe à retardement commente un des signataires de la lettre au préfet, Laurent Ughetto, président du conseil départemental.

Les élus demandent donc un décompte sérieux. On le doit aux ardéchois disent-ils. D'autant plus que ce chiffre on finira par le connaître.