Un rapport d'experts confirme un décès lié à une contamination Covid au sein de l'hôpital de Pithiviers

Le 24 janvier 2021, Jacqueline Devienne, 89 ans, décédait du Covid à l'hôpital de Pithiviers. Elle y était entrée un mois plus tôt à la suite d'une mauvaise chute et alors qu'elle était négative : un rapport d'experts confirme que c'est bien au sein de l'hôpital qu'elle a été contaminée.

Un rapport d'experts pointe la responsabilité de l'hôpital de Pithiviers dans le décès d'une patiente, morte du Covid le 24 janvier 2021 : Jacqueline Devienne, 89 ans, originaire de Rouvres-Saint-Jean (Loiret) avait été hospitalisée un mois plus tôt à la suite d'une mauvaise chute. Elle avait été alors testée négative. Mais l'hôpital de Pithiviers subissait peu de temps après un véritable cluster, avec une quarantaine de membres du personnel et une vingtaine de patients infectés par le Covid. Sa fille, Nathalie Devienne, témoignait et s'interrogeait sur France Bleu Orléans.

Un rapport d'expertise a été examiné ce mercredi par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI, basée à Montreuil) : c'est bien à l'hôpital de Pithiviers que l'octogénaire a été contaminée et qu'elle en est morte, disent clairement les experts. Entretien avec Me Jean-Christophe Coubris, avocat de la famille Devienne.

Quelles sont les conclusions de ce rapport d'expertise sur le décès de Jacqueline Devienne l'an passé à l'hôpital de Pithiviers ?

Deux experts avaient été mandatés par la CCI, dont le professeur Louis Bernard, du CHU de Tours. On a la confirmation que quand Mme Devienne est arrivée à l'hôpital de Pithiviers, le 23 décembre 2020, elle était négative au Covid, plusieurs tests par la suite ont confirmé cette situation négative. Malheureusement, elle est devenue positive au Covid le 18 janvier 2021, et elle est morte de cette contamination six jours plus tard.

L'hôpital a mal géré ce cluster, incontestablement - Jean-Christophe Coubris, avocat de la famille Devienne

C'est donc bel et bien à l'hôpital de Pithiviers qu'elle a contracté le virus ?

C'est très clair. Les experts constatent qu'il y a eu alors un cluster à l'hôpital de Pithiviers, parmi les personnels soignants ou non-soignants et parmi des patients. Or une patiente atteinte par le Covid a été placée dans la chambre de Mme Devienne le 11 janvier... L'hôpital a mal géré ce cluster, incontestablement : des personnels positifs ont continué à travailler, il n'y a pas eu d'isolement systématique des cas positifs chez les patients. Je conçois que la situation était très complexe, avec un grand nombre de contaminés et un manque de personnel, mais il y a eu des choix qui me paraissent juste inconcevables, et qui va inévitablement nécessiter d'autres actions en justice, sans doute au pénal, pour aller plus en avant et plus dans les détails de la prise en charge de ce cluster au sein de l'hôpital de Pithiviers en janvier 2021.

"Ce cluster a été incontestablement mal géré par l'hôpital de Pithiviers" affirme Me Jean-Christophe Coubris © Maxppp - Daniel Fouray

La CCI rendra un avis d'ici les prochaines semaines qui pourrait ouvrir la voie à l'indemnisation de la famille...

Oui, mais l'indemnisation n'a jamais été l'objectif de la famille qui voulait juste connaître la vérité, et alors que l'hôpital de Pithiviers laissait un planer un doute sur les raisons de ce décès, en invoquant une suspicion de tumeur au pancréas. Là, ce rapport d'expertise permet d'affirmer que Jacqueline Devienne est rentrée à l'hôpital avec un test Covid négatif, qu'elle a subi d'autres tests Covid négatifs et qu'elle est finalement décédée des suites d'une contamination hospitalière au Covid. Ce rapport est une première étape pour souligner qu'il y a eu des dysfonctionnements et pour qu'on puisse à l'avenir éviter que cela ne se répète.

30.000 personnes en France auraient été contaminées par le Covid au cours d'une hospitalisation selon l'avocat

D'autant qu'il ne s'agit pas d'une affaire isolée ?

Loin de là : on estime que 30.000 personnes en France ont été contaminées par le Covid au cours d'une hospitalisation. Je défends moi-même une dizaine de dossiers. Je ne comprends pas comment ces personnes, le plus souvent fragiles, ne sont pas davantage protégées. Songez que Mme Devienne est entrée à l'hôpital parce qu'elle avait bêtement fait une chute... On pourrait presque considérer qu'il y a plus de danger à être hospitalisé qu'à rester chez soi ! Cela me paraît aberrant.

Cette affaire illustre aussi le problème de l'accompagnement et de l'information des familles lorsque la personne est en fin de vie ?

Il est malheureusement très courant de rencontrer cette difficulté pour les familles, c'est-à-dire l'impossibilité d'accompagner leur proche lors de ses derniers jours de vie, parce qu'on leur interdit les visites, parce qu'on brandit le risque de contamination - alors même que c'est l'hôpital qui a contaminé le patient ! Il y a trop souvent une volonté absolument détestable du monde hospitalier de faire en sorte que ces personnes en fin de vie se retrouvent seules, quitte à ce que les familles soient en grande souffrance morale. Nous faisons tout pour que cette situation change, bien évidemment il n'est pas question d'ouvrir à tout-va les portes des hôpitaux mais entre rien et accorder quelque temps de visite aux plus proches, il y a une nuance, on peut améliorer les choses sans mettre en danger qui que ce soit.