Décès, nombre de malades, repas consommé : ce que l'on sait des cas de botulisme contractés à Bordeaux

Une femme de 32 ans est décédée après avoir contracté le botulisme , maladie neurologique grave et rare, dans un restaurant bordelais. Onze autres personnes ont été infectées par la bactérie, neuf d'entre elles sont hospitalisées. Tous ces malades ont en commun d'avoir mangé des sardines en conserve artisanales dans le même établissement entre le 4 et le 10 septembre. Voici ce que l'on sait sur cette affaire.

Douze personnes malades dont un décès

Le botulisme a été contracté par douze personnes après avoir mangé dans le même restaurant à Bordeaux. Parmi les malades du "foyer bordelais", une femme de 32 ans est décédée en région parisienne.

Neuf autres personnes sont toujours hospitalisées. Huit le sont à Bordeaux, dont sept en réanimation. Les cinq patients bordelais les plus gravement touchés sont sous assistance ventilatoire. La neuvième personne hospitalisée l'est en région parisienne. Actuellement en soins intensifs, elle était en couple avec la trentenaire qui a succombé à cette maladie. Le douzième cas a été identifié en Espagne, à Barcelone. Ses jours ne sont pas en danger.

La "toxine botulique est utilisée en bioterrorisme. C'est une arme potentiellement de guerre parce qu'elle a un pouvoir bloquant des nerfs de façon très, très forte et de façon prolongée", a précisé sur franceinfo ce mercredi Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux. Il existe donc un traitement, et l'anti-toxinique dont disposait l'armée a été mis à disposition des patients pour les traiter, a ajouté le médecin.

Les malades ont consommé des sardines en bocal

Les douze malades ont tous consommé dans le même restaurant de Bordeaux, le Tchin Tchin Wine Bar, un bar à vin "très prisé de la clientèle anglo-saxonne" selon la Direction générale de la Santé. Ils ont mangé des sardines en bocal, entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre, a indiqué l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Les autorités sanitaires confirment un problème dans la conservation du poisson : "Les échanges que nous avons eus avec le professionnel [du Tchin Tchin Wine Bar] et l'inspection que nous avons réalisée a confirmé un problème : un défaut de fabrication de conserves de sardines", a indiqué Thierry Touzet, directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations. "Le restaurateur lui-même a confirmé qu'à l'ouverture des bocaux, il y avait une mauvaise odeur et une absence de vide. L'établissement était bien tenu, mais un vrai défaut de maîtrise du process de conserves", a-t-il ajouté. Le Tchin Tchin Wine Bar est désormais fermé avec obligation de désinfecter ses locaux avant un prochain contrôle. Le Tchin Tchin Wine Bar est un bar à tapas "où donc plusieurs personnes pouvaient piocher dans le plat. Ce qui explique le nombre de sujets exposés", avance Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux.

D'autres cas possibles, une alerte mondiale lancée

Pour les autorités sanitaires, l'urgence est désormais de repérer les 25 clients qui ont mangé dans ce restaurant. Des agents de la direction départementale de la protection des populations ont "récupéré un certain nombre d'informations comme les tickets de carte bleue, la messagerie que donnent les numéros de téléphone pour essayer de contacter ces clients", précise Thierry Touzet.

L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine indique qu'il "pourrait avoir de nouveaux cas jusqu'à ce week-end". Car si les symptômes interviennent "dans les 72 heures suivant l'ingestion, on peut voir des tableaux évoluant de façon plus lente et plus subaiguë, conduisant à une forme grave de la maladie jusqu'à huit jours", explique le médecin Benjamin Clouzeau. Des cas pourraient donc encore être identifiés jusqu'au dimanche 17 septembre. Une alerte a été lancée à tous les professionnels de santé de France , mais aussi une alerte mondiale via l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) puisque certains clients de ce bar à tapas étaient étrangers. Pour l'heure, la justice ne s'est pas saisie de cette affaire.

Le botulisme, rare mais mortel dans 5 à 10% des cas

Le botulisme est une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante produite par une bactérie, qui peut être mortelle dans 5% à 10% des cas. Cette toxine se développe notamment dans les aliments mal conservés, et la maladie résulte en général d'une intoxication alimentaire, précise l'Institut Pasteur . En France, le botulisme est rare : l'incidence moyenne s'est stabilisée depuis 1980 autour de 20-30 foyers par an, impliquant le plus souvent chacun un à trois malades.

Il s'agit, dans la majorité des foyers, de botulisme alimentaire lié à la consommation de conserves familiales, mais aussi de produits artisanaux ou de la grande distribution n'ayant pas subi de processus poussé de stérilisation : salaisons, charcuteries ou encore conserves d'origines familiale ou artisanale.

En général, les personnes ayant partagé les mêmes aliments manifestent des symptômes identiques, mais avec une sévérité variable. Ceux-ci débutent par une atteinte oculaire (défaut d'accommodation, vision floue), une sécheresse de la bouche accompagnée d'un défaut de déglutition, voire d'élocution. Dans les formes avancées, ils évoluent vers une paralysie descendante des membres et des muscles respiratoires. C'est cette insuffisance respiratoire qui entraîne le décès, détaille l'Institut Pasteur.

Pour les formes sévères, des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée sont nécessaires. L'administration d'anti-toxine botulique dans les heures ou les premiers jours après le début des symptômes peut permettre de raccourcir le temps d'hospitalisation, souligne Santé Publique France. La grande majorité des malades pris en charge sans délai guérissent sans séquelles, mais la durée du traitement et de la convalescence peut durer plusieurs mois, ajoute l'agence sanitaire.