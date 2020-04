Décès quotidiens par département : l'Auvergne relativement épargnée, la Loire très touchée

Attention, il faut bien prendre en compte que les statistiques sont provisoires. Elles seront actualisées toutes les semaines, la situation étant en perpétuelle évolution. Les chiffres seront donc révisés dans les prochaines semaines.

En Auvergne, les chiffres sont évidemment à déplorer, mais ils sont moins alarmants que dans d'autres régions, comme le Haut-Rhin, la Seine-Saint-Denis ou les Hauts-de-Seine, les départements les plus durement touchés. Des cinq départements auvergnats, la Loire est la plus touchée, que ce soit en nombre total de décès entre le 1er mars et le 13 avril 2020, ou en évolution des décès cumulés du 1er mars au 13 avril 2020 par rapport aux décès cumulés du 1er mars au 13 avril 2019

Nombre total de décès du 1er mars au 13 avril 2020 par département

Allier : 563

Cantal : 221

Haute-Loire : 279

Loire : 1217

Puy-de-Dôme : 823

Évolution des décès cumulés du 1er mars au 13 avril 2020 rapportés aux décès cumulés du 1er mars au 13 avril 2019 par département

Allier : - 5,9 %

Cantal : - 10,2 %

Haute-Loire : - 6,4 %

Loire : + 15,4 %

Puy-de-Dôme : - 2,1 %

Différence entre le nombre total de décès du 1er mars au 13 avril 2019 et du 1er mars au 13 avril 2020

Allier : 35 décès de moins

Cantal : 25 décès de moins

Haute-Loire : 19 décès de moins

Loire : 162 décès de plus

Puy-de-Dôme : 18 décès de moins

Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés à la date du 24 avril 2020 et survenus entre le 1er mars et le 13 avril 2020 est supérieur à celui enregistré sur les mêmes périodes en 2019 ou 2018 : 93 839 décès ont été enregistrés en 2020 en France (soit une moyenne de 2 130 décès par jour) contre 75 100 en 2019 et 83 108 en 2018. Entre le 1er mars et le 13 avril, le nombre de décès en France est ainsi supérieur de 25 % à celui enregistré à la même époque en 2019 et de 13 % à 2018.

Dans la grande région, en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), le nombre de décès totaux survenus entre le 1er mars et le 13 avril 2020 est supérieur de l’ordre de près de 15 % à celui enregistré sur la même période en 2019. L'AURA comptabilise 1366 décès de plus par rapport à l'an passé,

Les régions, comme les départements, sont les lieux dans lesquels les décès sont survenus, et non pas les lieux de résidence des personnes décédées.

23 départements ont moins de décès enregistrés entre le 1er mars et le 13 avril 2020 que sur la même période de 2019. Parmi ces départements, l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire ont vu leurs chiffres baisser.