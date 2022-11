Déchets du Grand-Paris en Normandie : "on n'est pas certains que notre santé sera protégée"

Les déchets des travaux du Grand-Paris qui arrivent en Normandie sont-ils pollués ? Pas selon la préfecture de la Seine-Maritime, qui évoque des déchets inertes. Mais une association de riverains, "Les pieds dans l'eau - Bardouville en danger" alerte sur un danger potentiel pour la santé et pour l'environnement. Ils ont menés leurs propres expertises, avec un laboratoire indépendant, dans des carrières à Anneville-Ambourville et Yville, qui accueillent des déchets issus du BTP parisien. Les résultats sont édifiants : "des taux d'arsenic 85 fois supérieurs aux taux autorisés, du barium, du cuivre, du plomb, ce que l'on appelle des métaux lourds", liste Nathalie Haubert, la présidente de l'association. "Ce sont ces mêmes déchets qui pourraient arriver à Bardouville", précise-t-elle.

La préfecture réfute l'étude

La préfecture de la Seine-Maritime répond qu'il "semble difficile d'accorder crédit à ces chiffres". La préfecture évoque notamment le test de lixiviation : "dans la mesure où l'association parle d'analyse de terre, on peut penser que les valeurs mesurées représentent les teneurs des différents éléments dans le matériau brut, et non après essai de lixiviation, ce qui n'est pas du tout comparable [...] La teneur en métaux des terres apportées est une chose, mais le risque que l'on cherche à éviter est que les pluies successives emportent des métaux lourds contenus dans les terres apportées vers le sol sous-jacent", répond la préfecture à France Bleu Normandie.

"On veut des preuves que la terre ne sera pas polluée"

Face à cette réponse, "on rigole", nous dit Nathalie Haubert. "On a respecté la loi de lixiviation. Cela nous fait gentiment sourire, on nous dit que ces métaux lourds ne sont pas solubles, mais on a la preuve que le barium l'est. Il faut qu'ils arrêtent de nous donner des réponses aussi faciles qui relèvent d'un élève de CE2 qui n'a pas d'arguments à répondre. Nous on veut des preuves que la terre qui va arriver ne sera pas polluée."

L'association demande une vraie traçabilité des terres qui arrivent sur place. "Il y a la Seine juste à côté, des bases de loisirs, des nappes phréatiques", s'alarme la présidente, qui dit ne pas se sentir soutenue par la préfecture. "On n'est pas certains que notre santé va être protégée" conclut-elle.

