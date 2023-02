Déclarer la naissance de son enfant directement au CHU à Nîmes, c'est désormais possible

C'est nouveau, à Nîmes, à partir de ce lundi 6 février. Il vous est désormais possible de déclarer la naissance d'un enfant dans les locaux du CHU Carémeau, au sein du service Maternité. "La présence sur site des Officiers de l'état-civil de la Ville de Nîmes permettra de simplifier les démarches des familles et de répondre à leurs préoccupations par un échange direct et plus rapide", précise la mairie dans un communiqué.

« Le CHU enregistre chaque année 2 400 naissances qui nécessitent des démarches réalisées ensuite en Mairie. Par la création du bureau d'état civil au sein-même de la maternité nous facilitons les démarches administratives des parents qui, dans ces moments-là, ont souvent de nombreuses choses à gérer. C'est un nouveau service qui renforce les liens de proximité entre la Ville et ses habitants», explique Christine Tournier-Barnier, Adjointe déléguée à l'Administration générale.

Modalités

De façon temporaire, le bureau d'état-civil ouvert sur le site du CHU de Nîmes assure une permanence sur le lieu dédié et sur les jours suivants :

- Bâtiment Carémeau Nord – Niveau 0 – Hall d'entrée de la Maternité.

- Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

- Mardi de 8h30 à 12h30

- Mercredi de 8h30 à 12h30

- Jeudi de 13h30 à 17h

- Vendredi de 13h30 à 17h

A compter du mois de juin, les horaires seront élargis :

- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Afin de simplifier les déclarations de naissance (mais aussi déclarations d'enfant sans vie, de nouveau-nés décédés ou reconnaissances anticipées), les parents seront reçus sur rendez-vous pris auprès des Officiers de l'état-civil au numéro de téléphone dédié : 04 30 06 79 79.