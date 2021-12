VIDEO - Le télescope James Webb, le plus puissant jamais fabriqué, est en route pour l'espace

La fusée Ariane 5 s'est envolée vers l'espace ce samedi 25 décembre ! Seule la météo capricieuse laissait planer le doute quand au décollage de la fusée depuis le centre spatial guyanais de Kourou. Mais il n'en a finalement rien été. Depuis le centre spatial guyanais, Ariane 5 emporte avec elle le télescope spatial James Webb, attendu depuis trente ans par les astronomes du monde entier pour examiner l'Univers avec des moyens inégalés. Le lancement était attendu étant donné qu'il a été reporté trois fois depuis octobre dernier.

Un "déluge" de 30 tonnes d'eau par seconde déclenché sous les moteurs à l'allumage a permis son départ ce samedi à 13h20. Après 26 minutes de voyages dans l'espace, l'instrument de plus de 6 tonnes a été séparé de la fusée. Le télescope Webb mettra désormais un mois à atteindre sa destination en orbite solaire, à environ un million de kilomètres de la Terre, soit environ quatre fois la distance de notre planète avec la Lune. Il deviendra alors l'instrument d'observation du cosmos le plus perfectionné jamais envoyé dans l'espace. Avec l'ambition d'éclairer plus avant l'humanité sur deux questions qui la taraudent : "D'où venons-nous?" et "Sommes-nous seuls dans l'Univers?".

Observer les premières galaxies apparues après le Big bang

James Webb est un instrument révolutionnaire de 9 milliards de dollars. Cet instrument, le plus puissant jamais fabriqué, succèdera au mythique Hubble. Fabriqué par la Nasa depuis 2004 avec la collaboration des agences spatiales européenne et canadienne, il doit permettre d'observer les premières galaxies apparues après le Big bang, il y a 13,8 milliards d'années. Mais observer aussi les exoplanètes ou la formation des étoiles dont les astronomes découvrent toujours plus de spécimens, pour y identifier peut-être un jour d'autres Terres.

Selon les astronomes, il permettra d'accéder à des informations sur le cosmos jusqu'à présent impossibles à obtenir. Contrairement à son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, âgé de 30 ans, qui tourne autour de la Terre, Webb sera placé sur le même orbite que la terre autour du soleil. Il est également 100 fois plus sensible que son prédécesseur. Il est possible de suivre le voyage du télescope en direct sur le site de la NASA..