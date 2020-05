Déconfinement : "Il ne faut pas surmener ses pieds à la reprise"

Après deux mois de confinement, les pieds n'ont plus l'habitude des chaussures et des ampoules peuvent apparaître.

Avec le début du déconfinement, beaucoup d'entre vous ont retrouvé le chemin du travail. Fini les chaussons et les pantoufles, place aux mocassins et aux talons aiguille, ou simplement aux baskets. Ce changement peut occasionner des problèmes aux pieds, notamment des ampoules ou encore des fissures au talon, comme l'explique ce jeudi matin sur France Bleu Paris, Romain Vayer, un podologue du Val-d'Oise.

Bien choisir ses chaussures

"On a passé notre vie en chaussons, claquettes tong ou pied et on va devoir reporter nos chaussures qui ne sont pas parfois adaptées à la morphologie de nos pieds", met en garde Romain Vayer, podologue à Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise. Pendant deux mois de confinement, notre "périmètre de marche a été fortement réduit". Selon lui, cela "risque d'être le retour de petits bobos, de petits cors, de petites rhagades, de petites fissures au niveau du talon et potentiellement des douleurs qui vont vous empêcher de reprendre vos activités normalement".

Il est important de bien choisir ses chaussures pour reprendre son activité.

Romain Vayer, podologue à Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise

Le podologue de Magny-en-Vexin invite à ne pas "surmener ses pieds à la reprise" car le "pied a besoin de quelques semaines pour se réadapter". Pour les femmes, il s'agit par exemple dans les premiers jours d'éviter de "se repercher sur 8 cm de talon" : il faut "essayer de rester en-dessous des 4 cm, ce qui semble le plus raisonnable aujourd'hui de manière à éviter un changement trop brutal pour le pied".