Déconfinement : Le coronavirus est toujours là. Comment s'en protéger ?

Le déconfinement a commencé depuis le 11 mai dernier. Même s'il est possible de circuler plus facilement depuis cette date, même si les magasins rouvrent, il ne faut pas oublier que le covid-19 reste présent, il est important de rester vigilant.

Depuis le 11 mai dernier, la France se déconfine, les entreprises, les commerces, et certains espaces comme les plages rouvrent. On le voit, le nombre de patients en réanimation est en baisse depuis plusieurs jours en France, le nombre de décès aussi décroit sur notre territoire. Même si les chiffres sont rassurants en cette période, il est important de rappeler que le virus est toujours là. Celui-ci circule toujours en France et continue de toucher des centaines de personnes. Même si le virus est présent depuis plusieurs mois en France et dans le reste du monde, il est important de rappeler que les autres maladies sont toujours présentes.

Les médecins tirent la sonnette d'alarme depuis le début de la crise sanitaire. Beaucoup renoncent aux soins par peur de prendre la place à une personne atteinte du coronavirus, ou par peur de l'attraper. Il est important pour votre santé de vous rendre à vos différents rendez-vous de santé, les cabinets ainsi que les hôpitaux sont désinfectés de manière régulière et le port du masque est obligatoire.

Lors de vos rendez-vous de santé, si vous êtes accompagné par un proche à vous, celui-ci devra rester en dehors du cabinet ou de l'hôpital pour ne prendre aucun risque.

Pour les naissances, il est désormais possible aux papas d'assister à l'accouchement, la encore avec un masque obligatoire, et le port d'une blouse. Pour les naissances seul le papa a le droit d'assister à la naissance, les familles n'ont pas accès à l'hôpital même après la naissance et ce au moins jusqu'au 2 juin prochain.

Les tests pour dépister le coronavirus déployés sur le territoire

Olivier Lacrampe et Christophe Heugas du Laboratoire Biopyrénées au Parc des Expositions à Pau Copier

Il vous est possible de pratiquer des tests en cas de suspicion de coronavirus. Votre médecin traitant vous prescrira un test s'il juge que les symptômes sont ceux d'un covid-19. Deux tests peuvent vous être proposés :

Le test diagnostique virologique (RT-PCR) : Celui-ci permet de savoir si vous êtes touchés par le coronavirus à l'instant présent. Le test permet de savoir si vous êtes porteur du virus mais, ne permet pas de savoir si vous avez été porteur du virus précédemment.

Le test sérologique : Celui-ci se fait par une prise de sang. Il permet grâce à une prise de sang de savoir si vous avez été en contact avec les virus grâce à la présence de certains anticorps

Les gestes barrières restent la solution face au covid-19

Pour limiter la transmission du virus, il est important de respecter des gestes barrières simples comme le fait de tousser dans sa manche, de ne pas serrer de mains ou de ne pas s'embrasser, de se laver les mains ou encore de se moucher dans des mouchoirs à usage unique. Lors de vos déplacements, n'hésitez pas à porter un masque, même si celui-ci n'est pas obligatoire dans la rue, les commercants peuvent vous obliger un masque, c'est le cas des coiffeurs. Lors de vos déplacements, vous pouvez utiliser une solution hydroalcoolique, cela permet de détruire les germes présents sur vos mains. Il est important d'éviter de porter des gants, car les gants possèdent des trous microscopiques, ce qui permet aux virus de passer. Pour ce qui est de votre intérieur, vous pouvez utiliser de la javel, à diluer dans de l'eau ce qui va détruire les germes présents dans votre domicile. Attention la javel n'est pas éco-responsable. Pour être sûr de l'efficacité d'un produit face à un virus, assurez-vous que votre produit est homologué avec la norme NFEN14476.

Ne négligez pas les symptômes

Il est important de consulter votre médecin traitant si vous présentez un de ces symptômes :

de la fièvre, ‎

une sensation de fatigue, ‎

une toux sèche. ‎ Certaines personnes peuvent également éprouver: ‎

des courbatures et des douleurs, ‎

une congestion nasale, ‎

un écoulement nasal, ‎

des maux de gorge, ‎

des diarrhées. ‎

Tous ces symptômes peuvent être un signe d'alerte d'un potentiel cas de coronavirus. Si vous ressentez l'un de ces symptômes restez chez vous et contactez votre médecin traitant. En cas de difficultés importantes à respirer appelez le samu urgemment qui vous s'occupera de vous.